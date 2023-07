Au Sénégal, l’opposant Birame Souleye Diopa a été placé en garde à vue suite à ses déclarations sur les ambitions politiques de Macky Sall. Alors que le président sénégalais a fait savoir qu’il ne serait plus candidat pour un troisième mandat, ce proche du leader du Pastef a, lors d’une sortie médiatique, lancé un appel à l’endroit de l’entourage du président. « J’avertis les prochains candidats de l’APR . Evitez de manger chez lui, évitez de boire son eau, il est capable de vous empoisonner et de dire :“comme nous n’avons plus de candidat, je reviens”. Et de le faire à la Ouattara. Prenez garde », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse qu’il a animée.

Ces mots auront valu à ce proche de l’opposant Ousmane Sonko des poursuites judiciaires. Selon les confidences qui ont été faites par l’avocat de cet homme politique à l’Agence de presse française, il est poursuivi pour « diffamation commise par un membre de l’Assemblée nationale contre un chef d’Etat étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l’Etat » et « discrédit sur une institution de la République ». Cette situation n’a pas laissé sans réactions la coalition politique de l’opposition qui a condamné le traitement dont fait l’objet son membre.

Rappelons qu’il y a quelques jours, le président sénégalais a surpris plus d’un en annonçant son intention de ne pas être candidat pour un troisième mandat présidentiel. Cette annonce avait suscité la réaction de plusieurs acteurs politiques sénégalais. Ceux-ci estiment qu’il s’agit d’une diversion qui pourrait se solder par le même scénario qu’en Côte d’Ivoire. A la mort d’Amadou Gon Coulibaly qui avait été choisi comme successeur d’Alassane Ouattara, ce dernier s’était de nouveau présenté à la présidentielle ivoirienne, contre toute attente.