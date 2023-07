Le monde du football a été secoué par l'annonce du départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain, seulement deux ans après son arrivée au club. Malgré des statistiques remarquables, l'international argentin quitte la capitale française pour rejoindre la Major League Soccer ou MLS . Cependant, au-delà des débats sur son départ, c'est l'amitié sincère entre Messi et son coéquipier brésilien, Neymar, qui retient l'attention. Ce dernier s'est exprimé sur le départ de son ami lors d'une récente déclaration.

Pour Neymar, il n'est pas surprenant que Messi ait pris cette décision, car sa famille a été profondément touchée au cours de ces deux années passées à Paris. Quitter le PSG pour aller aux États-Unis, plus précisément à Miami, représente pour Messi un moyen de retrouver une vie différente, où sa famille se sentira bien accueillie. Le "Ney" a souligné l'échec du fameux trio qu'il formait avec l'Argentin et Kylian Mbappé. Ce trio, souvent qualifié de "galactiques", était considéré comme une force redoutable dans le monde du football.

Depuis Al Nassr, Cristiano Ronaldo tacle Messi, son éternel rival Cristiano Ronaldo fait l'éloge du championnat saoudien, le qualifiant de "meilleur que la MLS". Son arrivée à Al-Nassr en décembre 2022 a marqué un tournant…

Cependant, malgré leur statut de meilleurs joueurs au monde, la magie n'a pas opéré sur le terrain comme ils l'auraient espéré. Leur objectif ultime était de tout gagner, notamment la prestigieuse Ligue des champions, mais le destin en a décidé autrement. Neymar admet que la recette du succès dans le football est complexe et imprévisible. Parfois, même avec les meilleurs ingrédients, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Cet échec n'a pas entaché leur amitié, et le "Ney" garde une admiration indéfectible pour Messi et Mbappé, qu'il considère comme des footballeurs exceptionnels.

"Les choses du football. Les galactiques n'ont pas gagné la Ligue des champions, donc ça en fait partie. Nous avions une équipe très forte. Moi, Messi et Mbappé sommes trois gars qui sont les meilleurs au monde, nous le savons, mais ça ne correspondait pas, ce n'était pas bon pour nous. Évidemment, nous voulions tout gagner, mais parfois le football n'est pas le bon, n'est pas juste. Ce n'est pas la même recette de gâteau" a- déclaré le brésilien.

Alors que Messi s'apprête à démarrer un nouveau chapitre de sa carrière à Miami, l'avenir de Neymar au PSG reste incertain. Malgré les rumeurs persistantes le liant au Real Madrid, le joueur brésilien a publiquement exprimé son désir de rester fidèle au club parisien. Les supporters et les dirigeants espèrent que Neymar continuera à apporter son talent et sa créativité sur le terrain pour porter le PSG vers de nouveaux succès.