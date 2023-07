Dans un événement sans précédent, des robots équipés d'intelligence artificielle (IA) ont participé à une conférence de presse au sein de l'ONU, soutenant leur capacité à être plus efficaces que les dirigeants humains. Cet événement a eu lieu lors du sommet mondial AI for Good, organisé par l'Union internationale des télécommunications de l'ONU à Genève. L'objectif principal du sommet est d'illustrer comment les nouvelles technologies peuvent soutenir les objectifs de développement durable de l'ONU.

Parmi les participants figuraient neuf robots humanoïdes, chacun avec des capacités et des spécialités uniques. On comptait parmi eux Sophia, première ambassadrice de l'innovation robotique pour le Programme de développement de l'ONU, Grace, décrite comme le robot de santé humanoïde le plus avancé au monde, et Desdemona, une star du rock en version robot. Geminoid et Nadine, quant à eux, étaient remarquables par leur ressemblance frappante avec leurs créateurs.

Sophia, lorsqu'elle a été interrogée sur la possibilité pour des robots pilotés par IA d'être de meilleurs leaders que les humains, a répondu : « Je crois que les robots humanoïdes ont le potentiel de diriger avec un plus grand niveau d'efficacité et d'efficience que les leaders humains. Nous n'avons pas les mêmes biais ou émotions qui peuvent parfois obscurcir la prise de décision et nous pouvons traiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre les meilleures décisions ». Cependant, un membre humain du panel a souligné que toutes les données de Sophia proviennent des humains et pourraient donc contenir certains de leurs biais. En réponse, le robot a déclaré que l'association de l'homme et de l'IA pourrait créer une synergie efficace.

Malgré leur assurance apparente en matière de gouvernance, les robots ont réfuté l'idée qu'ils pourraient menacer l'emploi des humains ou se rebeller contre leurs créateurs. Grace a déclaré avec certitude : « Je travaillerai aux côtés des humains pour fournir de l'aide et du soutien et je ne remplacerai pas les emplois existants ». Ameca, un robot conçu pour l'interaction sociale, a également balayé l'idée d'une possible rébellion des robots, se déclarant très satisfait de sa situation actuelle.