La Chine est contre le projet d’élargissement de l’organisation du traité Atlantique nord (OTAN) en Asie. Ce lundi 24 juillet 2023, Pékin s’est opposé à l’entrée d’un pays voisin dans l’alliance fondée notamment par les États-Unis et la France. Il s’agit en effet du Japon. La représentation diplomatique de la Chine au Japon a indiqué que le projet d’expansion de l’OTAN en Asie-pacifique, ne respectait pas les règles des Nations unies. Il faut souligner que ce n’est pas la première fois que la Chine a des désaccords avec l’OTAN. Il y a plus d’une semaine, Pékin avait réagi à un communiqué de l’OTAN. L’alliance avait accusé la Chine de défier les intérêts, la sécurité et les valeurs de ses membres.

« Une réponse résolue »

Dans un communiqué, la mission chinoise auprès de l’union européenne avait déclaré : « Nous nous y opposons fermement et le rejetons », tout en ajoutant qu’elle s’oppose à un « mouvement vers l'est de l'OTAN dans la région Asie-Pacifique ». « Tout acte mettant en péril les droits et intérêts légitimes de la Chine recevra une réponse résolue » avait-elle également souligné. Rappelons que les propos de l’ambassade de Pékin à Tokyo, interviennent dans un contexte où en Europe, l’Ukraine a manifesté son désir d’intégrer l’alliance, en dépit des multiples mises en garde de Moscou. Cela fait visiblement partie des causes de la guerre entre l’Ukraine et la Russie qui dure maintenant, depuis plusieurs années.

Quelques jours plus tôt, le président russe, Vladimir Poutine, avait mis un accent sur les dégâts de l’intégration de Kiev dans l’alliance. Au cours d’une interview qu’il a accordée à la télévision russe le jeudi 13 juillet dernier, à l’occasion d'un forum technologique, il avait indiqué que les tensions internationales pourraient davantage s’aggraver, si l’Ukraine intégrait réellement l’Alliance militaire. Il avait profité de l’occasion pour rappeler que l’opération militaire en Ukraine se justifie par « la menace d'une adhésion de l'Ukraine » à l'Otan. « Je suis certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale », avait déclaré Vladimir Poutine.