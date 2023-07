Le paludisme est une maladie transmise par les moustiques qui a longtemps défié l'humanité avec sa capacité d'adaptation tenace. Chaque année, des millions de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie mortelle, et malgré les progrès médicaux et technologiques, la lutte contre le paludisme reste un défi majeur. Les germes du paludisme développent une résistance croissante aux traitements existants, tandis que les moustiques eux-mêmes deviennent progressivement immunisés contre les insecticides. Ces deux facteurs conjugués rendent la bataille contre cette maladie de plus en plus difficile.

Mais il y a une lueur d'espoir. Lors du récent sommet asiatique de la dengue, des chercheurs japonais ont présenté une invention révolutionnaire qui pourrait potentiellement changer la donne dans la lutte contre le paludisme. Cette invention, conçue par la société japonaise KAO, est un spray anti-moustique qui ne contient aucun pesticide.

Comment cela fonctionne-t-il? La clé réside dans une observation unique faite par ces chercheurs japonais, publiée dans la revue Scientific Reports. Ils ont constaté que le corps des moustiques est recouvert d'une substance hydrophobe qui leur permet de se poser sur l'eau sans se mouiller, et sur la peau humaine, même si celle-ci est humide.

Forts de cette découverte, les chercheurs ont approfondi leurs investigations. Ils ont découvert que lorsque les pattes d'un moustique sont recouvertes d'une substance grasse, l'insecte est alors incapable de se poser sur la peau. C'est cette réalisation qui a donné naissance à l'idée du spray anti-moustique.

Des applications bien au-delà du paludisme

Hormis le paludisme, la dengue et le virus Zika sont deux maladies infectieuses graves, transmises par les moustiques du genre Aedes, notamment Aedes aegypti. La dengue est connue pour ses symptômes grippaux sévères qui peuvent se transformer en une forme potentiellement mortelle appelée dengue hémorragique. Le virus Zika, quant à lui, est souvent plus insidieux, car bien qu'il provoque généralement des symptômes légers semblables à ceux de la grippe, il peut entraîner des complications graves telles que le syndrome de Guillain-Barré chez les adultes et des malformations congénitales graves comme la microcéphalie chez les bébés de mères infectées pendant la grossesse.

Bien que les efforts de lutte contre ces maladies aient entraîné des progrès significatifs, la dengue et le Zika demeurent des préoccupations de santé publique majeures dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les zones tropicales et subtropicales. Plusieurs autres maladies sont également concernées

Ce nouveau produit représente une avancée majeure dans la lutte contre les maladies transmises par les moustiques. En exploitant l'étrange relation des moustiques avec l'hydrophobicité, ce spray offre une nouvelle façon de repousser ces insectes sans avoir recours à des pesticides potentiellement nocifs. De plus, il pourrait être une arme efficace contre la résistance croissante des moustiques aux insecticides traditionnels. Il reste à voir comment cette découverte révolutionnaire se comportera dans le monde réel, mais l'avenir semble prometteur. Au final, la lutte contre le paludisme pourrait être en train de connaître une percée majeure.