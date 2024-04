La Chine dévoile un robot extraordinaire capable de réaliser des tâches précises

Au cours des trois dernières décennies, la Chine a réalisé des progrès technologiques spectaculaires, s’imposant comme un acteur majeur dans le domaine de la robotique avancée. L’émergence de géants technologiques chinois, soutenus par des politiques gouvernementales favorables et des investissements massifs en recherche et développement, a propulsé le pays à l’avant-garde de l’innovation technologique.

Astribot, une entreprise innovante fondée par Lai Jie, un vétéran de l’industrie ayant des antécédents chez des géants tels que Tencent et Baidu, a récemment fait la une des journaux avec le lancement de son robot humanoïde, le S1. Ce robot, qui représente le produit le plus avancé de la société à ce jour, a été développé pour mimer avec précision les mouvements humains, offrant une agilité, une dextérité et une précision sans précédent.

Publicité

Le S1 est capable de réaliser une variété de tâches complexes grâce à l’apprentissage par imitation. Il peut ainsi exécuter les tâches avec la rapidité et l’adaptabilité d’un adulte, ce qui en fait un outil potentiellement révolutionnaire dans de nombreux secteurs. Astribot affirme que le robot est actuellement en phase de test approfondi avec de grands modèles et devrait être commercialisé en 2024.

Ce robot se distingue notamment par sa capacité à effectuer des mouvements à une vitesse impressionnante de 10 mètres par seconde, tout en manipulant une charge utile jusqu’à 10 kilogrammes par bras. Les démonstrations vidéo révèlent une performance stupéfiante : le S1 peut retirer une nappe sous une pile de verres à vin sans les renverser, ouvrir et verser du vin, raser délicatement un concombre, retourner un sandwich dans une poêle et réaliser une calligraphie complexe avec une grande précision.

L’entreprise ne partage pas encore beaucoup d’informations techniques sur le S1, ni sur les méthodes de formation et d’évolution du robot, laissant une part de mystère autour de ses capacités de locomotion indépendante. Cependant, les capacités démontrées dans les vidéos sont suffisantes pour illustrer le potentiel de ce robot dans des applications pratiques.

Le monde de la robotique humanoïde connaît une période d’innovation intense, avec des avancées significatives également annoncées par des acteurs globaux tels que OpenAI, Boston Dynamics et UBTech. Ces développements ne sont qu’un aperçu des progrès futurs dans ce domaine, promettant une transformation radicale de notre interaction quotidienne avec les machines.