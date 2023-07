L'homme d'affaires nigérian, Aliko Dangoté, a été reçu dans l'après-midi du mercredi 12 juillet 2023 au Palais de la Marina de Cotonou par le Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont abordé différentes questions concernant le Bénin et le Nigeria, notamment dans le domaine économique. Cette longue discussion entre le Chef de l'État béninois et l'opérateur économique nigérian s'est déroulée en présence des ministres béninois chargés des Finances, de la Coopération et des Affaires Étrangères, à savoir MM. Romuald Wadagni et Olushegun Adjadi Bakari, ainsi que quelques collaborateurs d'Aliko Dangoté.

Le groupe du milliardaire nigérian a réagi sur les réseaux sociaux pour préciser le but de cet entretien entre les deux personnalités. « Récemment, Aliko Dangote a dirigé une délégation de haut niveau lors d'une visite de courtoisie au président de la République du Bénin, S.E. Patrice Talon. L'objectif de cette visite était de renforcer les relations bilatérales et d'explorer des domaines potentiels de bénéfice mutuel ainsi que des opportunités d'investissement entre Dangote Industries et la République du Bénin », a publié le groupe Dangote Industries, sur sa page Facebook après l'entretien entre son patron et le numéro un béninois.

Bénin : Signature d'une convention de partenariat entre le ministère des sports et PUMA Le ministre des Sports, Oswald Homéky a signé, ce mardi 11 juillet 2023 une convention de partenariat avec Puma. « Nous ferons tout pour que nos…

Il est important de rappeler que les relations entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe sous l'ère de l'ancien président Mohamed Buhari. Le lundi 22 mai 2023 alors que le dernier mandat de l'ancien Président Buhari tirait à sa fin, le Président Patrice Talon n’était pas présent à l'inauguration de Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals, une grande raffinerie de pétrole à Lagos. Cependant, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président de la République Fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, un dégel s'est opéré. La complicité entre Talon et Tinubu a certainement incité l'homme d'affaires Aliko Dangoté à entamer des discussions avec son frère et ami béninois, le Président Patrice Talon.