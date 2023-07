Chers lecteurs, C'est avec une joie indescriptible et une profonde gratitude que je m’adresse à vous aujourd'hui. Il y a un an, plus précisément le 04 Juillet 2022 votre journal a relevé le défi de renaître de ses cendres, tel un phénix s'élevant dans le ciel, après des années de suspension et le déchirant décès du fondateur, le regretté Feu Vincent FOLY. Cette année a été un voyage mémorable, rempli d'obstacles à surmonter et de triomphes à célébrer, mais avant tout, elle a été le témoignage vibrant de la persévérance et de la force de notre équipe, de nos partenaires et, surtout, de vous, nos fidèles lecteurs.

La renaissance de La Nouvelle Tribune n'aurait pas été possible sans le soutien inébranlable de nos partenaires. Leur confiance et leur engagement continu envers notre journal nous ont permis de relever des défis autrefois insurmontables. Ils ont été notre boussole dans les moments sombres, nous guidant avec sagesse vers un avenir meilleur. À vous, partenaires, nous adressons nos remerciements les plus chaleureux. Votre foi en notre mission nous a encouragés à aller au-delà des limites pour vous offrir une source d'information véridique et impartiale.

Mais, par-dessus tout, ce sont nos lecteurs, vous qui nous lisez fidèlement jour après jour, qui méritez une reconnaissance sans bornes. Vous avez été notre roc, notre source d'inspiration, et notre motivation à chaque instant. Vos observations, vos témoignages d'encouragement ont été notre moteur pour continuer à avancer, même lorsque les nuages semblaient s'amonceler au-dessus de nous. Votre soutien indéfectible nous a rappelé que notre travail ne se limite pas à simplement imprimer des mots sur du papier, mais à informer, éduquer et responsabiliser notre société.

Lorsque La Nouvelle Tribune est réapparue dans les kiosques, nous avions un objectif clair : rétablir la confiance de nos lecteurs envers le journalisme authentique et honnête. Nous avons pris l'engagement de ne jamais trahir votre confiance et de toujours faire primer la vérité. Notre mission est d'apporter la lumière sur les faits, de donner la parole à ceux qui sont souvent ignorés et de rester impartiaux dans notre couverture des événements.

Bien que les défis continuent de se dresser devant nous, nous sommes remplis d'espoir quant à l'avenir de La Nouvelle Tribune. Nous avons la ferme conviction que chaque épreuve traversée nous a rendus plus forts et plus résilients. Nous avons appris que l'unité, la solidarité et l'honnêteté sont les piliers d'un journalisme responsable et éclairé. Avec votre soutien, nous sommes certains que nous surmonterons tout ce qui se dressera sur notre chemin.

En cette occasion mémorable, nous vous promettons, chers lecteurs, que La Nouvelle Tribune poursuivra sa mission de vous fournir une information juste et équilibrée. Nous continuerons à vous donner les clés nécessaires pour comprendre le monde qui nous entoure et à vous donner une voix dans le débat public. Nous nous engageons à rester fidèles à nos valeurs.

Alors que nous célébrons cette année de renaissance, nous tournons les pages du passé avec gratitude et nous regardons vers l'avenir avec espoir. Nous sommes profondément honorés de vous compter parmi nos lecteurs, nos partenaires et nos amis. Votre présence continue d'illuminer notre chemin et de nous guider vers de nouveaux sommets. Au nom de toute l'équipe de La Nouvelle Tribune, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien indéfectible. Que cette année à venir soit remplie de découvertes, de vérité et de progrès pour nous tous.

Avec toute ma gratitude,

Gildas FOLY

Directeur Général, La Nouvelle Tribune