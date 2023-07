Le président de la République du Sénégal Macky Sall quittera le pouvoir l'année prochaine, après l'élection présidentielle qui va se dérouler en février 2024. Après avoir cédé le fauteuil présidentiel, le successeur de Abdoulaye Wade va t-il quitter le Sénégal ? Macky Sall s'est prononcé par rapport à son après pouvoir lors d’une rencontre qui s’est tenue à Diamniadio. « Je ne quitterai pas le continent. Je resterai au Sénégal et en Afrique », a-t-il déclaré.

Macky Sall a décidé de ne pas briguer un troisième mandat à la tête de la République du Sénégal. Après le pouvoir, il compte rester dans son pays et se mettre à la disposition de son successeur, au cas où ce nouveau président aurait besoin de lui. ‹‹ J’ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République mais ce qui est sûr, c’est que je serai à la disposition de celui ou celle qui sera élu. Cela dépend de ce que les sénégalais feront. En tout cas, le futur président de la République, s’il a besoin de mes conseils oui, sinon je vais me reposer et faire autre chose ››, a t-il déclaré. Macky Sall souhaite que son successeur continue et achève les bons projets qu'il a entamés. ‹‹ Moi j’ai gardé tout ce qui est positif que mon prédécesseur a fait. Il avait des projets comme la case des tout-petits, on l’a renforcé…Il avait commencé l’aéroport international Blaise Diagne à 30%, je l’ai terminé…Je pense que la suite devrait être de la même temporalité c’est-à-dire reconnaître ce qui est positif… », a-t-il indiqué.