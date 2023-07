L'annonce récente du président sénégalais, Macky Sall, de ne pas se présenter pour un troisième mandat a suscité de nombreuses réactions à travers le pays. L'un des derniers à se prononcer sur ce sujet est Thione Niang, entrepreneur social et militant de premier plan pour le développement des jeunes en Afrique mais également ancien conseiller de l'ancien président américain Barack Obama. Lors d'une entrevue accordée à VOA Afrique, Niang a partagé ses perspectives sur cette décision et son impact sur l'avenir du Sénégal. Dans ses propos, Thione Niang n'a pas caché son admiration pour la décision de Sall de renoncer à un troisième mandat.

Il a qualifié cette résolution de "historique" et a estimé qu'elle constituait un pas significatif pour le développement de la démocratie au Sénégal. Pour lui, la décision de Sall démontre que l'intérêt national prime sur l'ambition personnelle, une leçon de démocratie qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Sénégal.

Néanmoins, Niang a également souligné que le pays avait encore de nombreux défis à relever, notamment la question des droits de l'homme et la situation économique précaire. Il a notamment attiré l'attention sur le problème de l'émigration des jeunes Africains vers l'Europe et a exhorté le gouvernement à investir davantage dans le développement des compétences et l'autonomisation des jeunes pour contrer ce phénomène.

Une probable candidature dans le futur ?

L'engagement de Niang envers les jeunes Africains est bien connu. À travers diverses initiatives, il se consacre à l'autonomisation des jeunes, notamment en leur fournissant des outils pour créer des emplois et en les aidant à acquérir des compétences financières. Selon lui, le fait de donner aux jeunes les moyens de réaliser leurs rêves dans leur propre pays pourrait contribuer à résoudre le problème de l'émigration.

Enfin, lorsque interrogé sur son avenir politique, Niang est resté évasif. Bien qu'il ait reconnu que la décision de Sall ouvre le champ à de nombreux candidats potentiels, il n'a pas explicitement déclaré s'il envisageait de se présenter à la présidence. Cependant, compte tenu de son engagement pour le développement du Sénégal et son intérêt pour les problèmes qui touchent le pays, il est clair que Niang continuera à jouer un rôle actif dans l'avenir du Sénégal, que ce soit dans le secteur public ou privé.