La Chine est appelée à la rescousse au milieu des tensions entre les deux Corées. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a récemment exprimé son souhait de voir la Chine jouer un rôle constructif dans la lutte contre les menaces nord-coréennes. Lors d'une rencontre avec le diplomate chinois Wang Yi en marge d'une réunion de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Jakarta, Park a vivement dénoncé le récent lancement d'un missile balistique intercontinental (ICBM) par la Corée du Nord.

Il est indéniable que la paix et la stabilité de la péninsule coréenne sont dans l'intérêt commun de la Corée du Sud et de la Chine. C'est pourquoi Park a souligné l'importance d'un rôle constructif de la part de la Chine pour parvenir à un dialogue et mettre fin à la situation de crise avec la Corée du Nord. Le ministère des Affaires étrangères de Séoul a soutenu cette position en affirmant que la Chine doit contribuer à la paix et à la stabilité de la région. Cependant, il convient de noter que le Conseil de sécurité des Nations unies est depuis plusieurs années divisé sur la manière de traiter Pyongyang.

Accrochage entre la Russie et les USA avant l'élimination d'un leader de l'EI Les opérations militaires américaines en Syrie ont marqué un autre jalon vendredi dernier avec l'élimination d'Usamah al-Muhajir, un haut responsable de l'État Islamique (EI). Al-Muhajir…

La Chine et la Russie ont exprimé leur opinion selon laquelle davantage de sanctions ne feraient qu'aggraver les tensions, tandis que les États-Unis accusent Pékin et Moscou de protéger la Corée du Nord en refusant de soutenir de nouvelles sanctions. Ces divergences de points de vue ont également affecté les relations entre la Corée du Sud et la Chine. Le mois dernier, l'ambassadeur chinois a averti la Corée du Sud de ne pas prendre parti dans la rivalité sino-américaine, ce qui a contribué à détériorer les relations entre les deux pays.

La crise entre les deux Corées persiste, alimentée par les tensions géopolitiques. Les essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques ont créé une atmosphère de méfiance et de crainte dans la région. Les négociations et les tentatives de dialogue ont été sporadiques et souvent infructueuses. La communauté internationale, y compris la Chine, a appelé à la retenue et à une résolution pacifique de la crise.