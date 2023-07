Ce mercredi 26 juillet, le Niger s'est réveillé sous une tension palpable alors que les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués par des éléments de la garde présidentielle. Aux alentours de 8h30, le calme semblait revenu près du palais présidentiel, bien que la situation reste « confuse ». Les informations divergent quant à la nature de cet événement, certaines sources évoquant un simple « mouvement d'humeur », tandis que d'autres n'hésitent pas à le qualifier de « tentative de coup d'État » contre le président Mohamed Bazoum. Selon nos recoupement d'informations, le chef de l'État nigérien a été contraint de négocier avec les mutins dans sa résidence de Niamey.

La présidence du Niger a rapidement réagi sur les réseaux sociaux en qualifiant l'incident d'« un mouvement d'humeur anti-républicain » de la part de la garde présidentielle qui avait tenté sans succès d'obtenir le soutien des Forces armées nationales et de la Garde nationale. Cependant, elle a également averti les mutins que l'armée et la garde nationale étaient prêtes à agir contre les éléments de la garde présidentielle impliqués dans cet événement s'ils ne revenaient pas à de meilleurs sentiments.

"L’armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments", a affirmé la présidence qui rassure sur l'état du numéro un nigérien "le président de la République et sa famille se portent bien". Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les discussions ont échoué et que le président nigérien est retenu par les mutins. "Au terme des pourparlers, la garde présidentielle a refusé de libérer le président, l'armée lui a lancé un ultimatum", a déclaré cette source sous couvert de l'anonymat selon VOA.

Il est intéressant de noter que la garde présidentielle, sous le commandement du général Omar Tchiani, est dirigée par un haut gradé qui était déjà en fonction sous l'ancien régime de Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum avait conservé Tchiani à son poste depuis son arrivée au pouvoir en 2021, mais certaines sources rapportent que le président envisageait récemment de le démettre de ses fonctions. Est ce la vraie raison de ce "mouvement d'humeur"? Bien malin qui pourra le dire. Les prochaines heures nous situeront un peu plus sur la situation.