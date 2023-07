Une nouvelle vague de spéculation a envahi alors que les enquêteurs font une avancée dans l'affaire non résolue du meurtre de Tupac Shakur, légende du rap. L'enquête en cours sur le meurtre du célèbre rappeur américain Tupac Shakur, décédé en 1996, connaît une avancée majeure avec la découverte de plusieurs balles de calibre .40 lors d'une perquisition chez un ancien membre du gang des Crips, Keefe D. La maison fouillée, située dans le Nevada, appartient à la femme de Duane Davis, également connu sous le nom de Keefe D. En 2018, pendant le tournage de la série documentaire Netflix "Unsolved, the Tupac and Biggie Murders", Keefe D avait affirmé que c'était son propre neveu, Orlando "Baby Lane" Anderson, qui avait tiré sur Shakur, et qu'il était dans la voiture avec lui à ce moment-là.

Ces balles découvertes seront maintenant soumises à des tests de balistique pour déterminer si elles peuvent être reliées au meurtre de Shakur. Une source de la police de Las Vegas a confirmé que les balles seront testées avec une "considération définie sur la question de savoir si elles ont un lien avec les balles retrouvées dans le corps de Tupac".

Un record battu par la star

Parallèlement à ces développements dans l'enquête sur le meurtre, un autre événement intrigue les fans de Tupac : une bague en or, diamant et rubis, portée par Tupac Shakur peu de temps avant sa mort, a été vendue aux enchères à New York pour un montant record d'un million de dollars. Cette bague, conçue par Shakur lui-même, a été portée lors de sa dernière apparition publique aux MTV Video Music Awards le 4 septembre 1996, neuf jours seulement avant son assassinat.

Le mystère entourant l'identité de l'acheteur de cette bague précieuse a été épaissi par un post Instagram du célèbre rappeur Drake, où il apparaît tenant ce qui semble être la fameuse bague. Les spéculations sont donc en hausse, certains suggérant que Drake serait l'acheteur anonyme de l'artefact.

Alors que la bague symbolise le côté brillant de la carrière de Tupac, la découverte des balles rappelle son tragique destin. À présent, le monde attend impatiemment les résultats des tests balistiques et l'authentification de la bague, en espérant que ces développements apportent enfin des réponses aux questions qui entourent la mort de Tupac Shakur depuis presque trois décennies.