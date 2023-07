Un incident s’est produit entre deux avions, du Canada et de la France. Selon les informations de la presse française, il a eu lieu le samedi 22 juillet 2023. L’incident a été confirmé dans un communiqué, hier mardi 25 juillet 2023, par le ministère français des Armées. « Le 22 juillet 2023 à 10 h 30, un avion CC-150 de l’Aviation royale canadienne a accidentellement accroché au sol un avion A400M de l’armée de l’Air et de l’Espace française qui était à l’arrêt sur le parking de la base aérienne américaine d’Andersen, sur l’île de Guam » a-t-il indiqué.

« Des analyses sont en cours »

La France a par ailleurs fait savoir qu’il n’y avait personne à bord de l’appareil, tout en soulignant qu’aucun blessé n’était à déplorer. « Des analyses sont en cours pour évaluer les dégâts et procéder aux réparations dans les meilleurs délais. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incident » a ajouté le ministère tout en soulignant que des dommages ont été constatés sur la gouverne de profondeur des deux avions. Les autorités canadiennes ont également confirmé la survenue de l’incident. D’après le ministère canadien de la Défense, il fait « actuellement l’objet d’une enquête par les autorités canadiennes, françaises et américaines de l’armée de l’air ».

Les autorités canadiennes ont par ailleurs indiqué que l’avion appartenant à l’État « était à Guam pour ramener des militaires canadiens qui avaient pris part à l’exercice Mobility Guardian ». Pour rappel, cet incident intervient plusieurs mois après un autre survenu quelques mois plus tôt. Au cours du mois de mai, un avion de la compagnie Air France avait été obligé de rebrousser chemin après un incident. Il reliait, Osaka à Paris. À en croire l’agence de presse japonaise, Kyodo, il avait fait demi-tour à cause du mauvais fonctionnement de ses radars météo et indicateurs de vitesse pendant le survol de l’océan pacifique.