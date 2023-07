Nassim Bezzou, un franco-algérien de 32 ans avait été condamné en 2018 à 7 ans de prison pour un projet de séquestration et de vol à main armée destiné à financer un départ vers la Syrie. Le jeune homme avait pour ambition de rejoindre l’organisation terroriste, État Islamique. Face aux chefs d’accusation qui pèse contre lui, le jeune trentenaire vient de se faire déchoir sa nationalité française. Avec l’avènement de Daech dans les années 2010 et son discours idéologique, l’État français a pris une batterie de mesure pour limiter la propagation des idées de l’EI.

Malgré cela, plusieurs citoyens français se sont laissés endoctrinés par le message de l’organisation terroriste. Il ya quelques années, Nassim Bezzou avait clairement mis en place un plan pour essayer de financer l’EI et par la suite de rejoindre la nébuleuse terroriste. Son projet n’a pas abouti grâce à la vigilance et la promptitude des forces de sécurité. La France a connu de sanglants actes terroristes ces dernières années et l’État a mobilisé d’importants moyens pour protéger les Français. Nassim Bezzou voulait rejoindre l’EI, il s’est fait attraper et la sanction est à la hauteur de son délit à savoir la déchéance de la nationalité.

Divers dossiers ressemblant à celui de Bezzou sont en instance et nul doute que d’autres déchéances pourraient survenir dans les mois à venir. Depuis le début de l’année 2023, l’État français a effectué cinq déchéances de nationalité et celle de Nassim Bezzou est la sixième. L’addition risque d’être lourde en fin d’année.