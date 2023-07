La scène télévisuelle française est secouée par une nouvelle venue d'Afrique du Sud, "Fatal Seduction". Cette série à suspense a créé une onde de choc en détrônant "The Witcher", la série de fantasy qui tenait le haut du pavé jusqu'ici sur Netflix. Si elle a réussi à gagner les cœurs en France, son impact mondial reste néanmoins modéré, ne se classant qu'à la troisième place, derrière "The Witcher" et "The Lincoln Lawyer". Cependant, elle caracole en tête dans pas moins de 35 pays, dont la Belgique, l'Argentine, le Chili, le Kenya et la Slovénie.

"Fatal Seduction" trouve ses racines dans une telenovela mexicaine, "Sombre désir", et dépeint une romance érotique entre une enseignante mariée et un homme plus jeune. Ce flirt interdit déclenche une suite d'événements tragiques qui perturbent profondément l'entourage du couple. Malgré le fait que la plupart de ses acteurs, dont Kgomotso Christopher, Nat Ramabulana et Thapelo Mokoena, soient relativement inconnus du public français, la série a réussi à captiver les spectateurs.

L'ascension fulgurante de "Fatal Seduction" a éclipsé la saison 3 de "The Witcher", qui avait connu un succès phénoménal depuis sa sortie. En une semaine seulement, la série de fantasy avait accumulé 73 millions d'heures de visionnage. C'est un succès remarquable, mais il est désormais éclipsé par la popularité de la nouvelle série sud-africaine.

Alors que la troisième saison de "The Witcher" sera diffusée en deux parties, la seconde moitié étant prévue pour le 27 juillet, on ne peut que se demander si la série parviendra à récupérer sa place. Toutefois, avec l'émergence de "Fatal Seduction", la compétition s'annonce rude. C'est une situation qui souligne le changement de dynamique dans l'industrie du divertissement, où des productions internationales peuvent désormais rivaliser avec les grands noms établis.