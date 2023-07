Les États-Unis ont été victimes d’une attaque informatique menée par des agents chinois, d'après les autorités américaines. Selon les informations de la presse, l’information a été donnée par Microsoft, qui a fait savoir que la cyberattaque a touché plusieurs comptes de courriers électroniques d’agences fédérales. À en croire le géant américain des technologies, le responsable de l’attaque serait un acteur « basé en Chine que Microsoft appelle Storm-0558 ». L’information a été confirmée, hier mercredi 12 juillet 2023, par un porte-parole du département d’État américain.

Le département américain au commerce touché

« Le département d’État a détecté une activité anormale et a pris des mesures immédiates pour sécuriser nos systèmes d’informatiques et continuera à surveiller la situation de près » a-t-il déclaré, tout en ajoutant : « En matière de cybersécurité, nous ne dévoilons pas quelle a été notre réponse, et l’incident fait l’objet d’une enquête ». Outre le département d’État, le média américain Washington Post, a indiqué que le compte de messagerie électronique de la cheffe du département américain au commerce, Gina Raimondo, a été touché. Toutefois, le média a précisé que la cyberattaque semble ne pas avoir touché « la communauté du renseignement ou militaire » ou encore « le Pentagone ».

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les USA établissent un lien entre une cyberattaque et Pékin. Quelques mois plus tôt, Washington avait dénoncé une attaque informatique parrainée par la Chine. Dans un avis, les autorités chargées de la cybersécurité aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande avaient mis en garde contre des activités malveillantes associées à « un cyber-acteur parrainé par l'État de la République populaire de Chine, également connu sous le nom de 'Volt Typhoon' ». Suite à cette accusation, la Chine avait réagi en dénonçant « une campagne de désinformation collective des pays de la coalition Five Eyes, lancée par les États-Unis à des fins géopolitiques ».