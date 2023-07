Le vendredi 7 juillet 2023, le tribunal de Cotonou a condamné un homme à 3 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 2 millions de francs CFA en faveur du plaignant. Le mis en cause s'est retrouvé dans les mailles de la justice pour avoir vendu un même bien immobilier à plusieurs personnes. Il s'agit d'une maison appartenant à ses parents décédés dont il serait héritier.

Un homme a écopé de 3 ans de prison ferme et d'une amende de 2 millions de francs CFA. En effet, l'homme en question a vendu en 2022, une maison appartenant à ses parents décédés à un montant de 2 millions de francs CFA. L'acheteur après lui avoir remis cette somme d'argent, n'a eu droit qu'à une décharge. Le mis en cause a demandé à son client de lui accorder quelques semaines pour libérer la maison.

Après 7 mois d'attente en vain, l'acheteur a appris que cette maison qu'il a achetée a été revendue à une autre personne qui l'occupe déjà. La victime s'est rendue sur les lieux pour avoir plus d'explications par rapport à cette situation. C'est ainsi que le plaignant a retrouvé dans la maison dont il est censé être le propriétaire, une femme qui lui a confié qu'elle est la propriétaire de ce domicile car elle l'a acheté chez l'héritier et qu'elle y vit depuis quelques mois. C'est ainsi que la victime a fait recours à la justice pour faire valoir ses droits. Le Ministère public a requis 36 mois de prison ferme en plus d'une amende de 2 millions de francs Cfa contre l'accusé, en faveur de la victime. Une réquisition validée par le verdict de la cour.