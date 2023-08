Du 08 au 17 septembre 2023, le Bénin accueillera la 50ème édition de la Coupe du monde de pétanque. C’est dans ce cadre que la Direction technique nationale de la Fédération béninoise de pétanque (FBP) a rendu public les différentes catégories dans lesquelles les représentants du Bénin vont compétir. Chez les hommes, on retrouvera dans la catégorie « Tête à Tête », Marcel Bio et Moustain Adéniyin et chez les dames, Odile Zonlon et Mylène Zonon. Quant à la catégorie du championnat du monde Doublettes, les couleurs béninoises seront défendues au niveau des hommes par Marcel Bio et Marcel Gbétablé (1ère équipe) et Moustain Adéniyin et Emmanuel Agonkan (2ème équipe) et des dames par Odile Zonlon et Laïma Sambo ( 1ère équipe ) et Mylène Zonon et Abirath Soumaïla ( 2ème équipe).

Dans les doublettes mixtes, on retrouvera Emmanuel Agonkan et Odile Zonlon ( 1ère équipe) et Marcel Gbétablé et Abirath Soumaïla ( 2ème équipe). Au niveau du championnat du monde Triplettes, les représentants sont Marcel Bio, Marcel Gbétablé, Gérard Agossa et Vivian Zinvidjo et en tirs de précision c’est le spécialiste de cette catégorie, Marcel Bio. Il faut rappeler que pour les 50èmes Championnats du monde de Pétanque, 26 terrains dont deux carrés d’honneur sont construits sur un espace aménagé derrière l’esplanade de l’Amazone à Cotonou pour accueillir l’événement et 38 pays ont déjà confirmé leur participation.

Les représentants du Bénin dans les différentes catégories.

TÊTE À TÊTE HOMMES

1-BIO Marcel

2-ADENIYIN Moustaïn

CHAMPIONNAT DU MONDE DOUBLETTES

Hommes (deux équipes)

1-BIO Marcel

2-GBETABLE Marcel

- ADENIYIN Moustaïn

- AGONKAN Emmanuel

T ÊTE À T ÊTE DAMES

1-ZONLON Odile

2-ZONON Mylène

DOUBLETTES DAMES (deux équipes)

1ère équipe

1-ZONLON Odile

2-SAMBO Laïma

2ème équipe

1-ZONON Mylène

2-SOUMAÏLA Abirath

DOUBLETTES MIXTES (deux équipes)

1ère équipe

1-AGONKAN Emmanuel

2-ZONLON Odile

2ème équipe

1-GBETABLE Marcel

2-SOUMAÏLA Abirath

CHAMPIONNAT DU MONDE TRIPLETTES

1-BIO Marcel

2-GBETABLE Marcel

3-AGOSSA Gérard

4-ZINVIDJO Vivian

TIRS DE PRÉCISION

1-BIO Marcel