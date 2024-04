Bénin : Que s’est-il passé avec Anselme Amoussou à l’Ortb ?

Le Secrétaire Général de CSA-Bénin n’a plus été reçu dans l’émission « 5/7 Bénin » de la chaîne de télévision publique Ortb. Par le canal d’une publication dans la matinée de ce lundi 29 avril, il a notifié sur les réseaux sociaux que son passage a été annulé. « L’émission à laquelle je devais participer ce matin sur la télévision nationale (notre télévision) a été annulée, car je suis interdit d’antenne par les maîtres absolus du pays. Bravo aux journalistes du service public qui se battent pour exercer leur métier avec professionnalisme. Et pour ceux qui se croient propriétaires de l’ORTB… Je vous laisse qualifier vous-mêmes leur attitude », avait signé Anselme Amoussou sur le réseau social Facebook.

Cette publication ayant suscité la curiosité de la rédaction de votre Journal La Nouvelle Tribune, elle a joint le Secrétaire Général de CSA-Bénin, Anselme Amoussou au téléphone pour en savoir plus. Le syndicaliste a repris les mêmes mots. « Moi, on m’a dit que l’émission a été annulée parce que ce sujet ne devrait pas figurer au menu. J’étais déjà à l’Ortb très tôt ce matin quand on m’a exposé ce qui s’est passé », a-t-il confié. Toujours par curiosité, la rédaction a pu joindre une source proche de l’Ortb.

Cette dernière qui a requis l’anonymat a fait savoir que tout ce qu’elle peut dire est que le secrétaire général n’est plus intervenu parce que le débat qu’il devrait faire a été suspendu. « Il n’a pas été interdit d’antenne. Il devrait y avoir un débat avec la préfecture sur la polémique de l’interdiction ou non. Mais le débat n’a plus eu lieu », a-t-il simplement déclaré sans donner d’autres détails sur cette situation.

Un tour sur la page Facebook de l’émission « 5/7 » en question nous permet de voir qu’elle a bien eu lieu ce matin. Certains extraits des sujets qui y ont été débattus ont été publiés sur le réseau social. Face à cette situation, quelques questions méritent d’être posées. Que s’est-il réellement passé ? Pourquoi le sujet a-t-il été annulé à la dernière minute alors que l’invité était déjà dans les locaux de la télévision ? Une main invisible a-t-elle commandé le changement ? Pour l’heure, rien ne renseigne sur ce qui s’est passé.