Les 9èmes jeux de la Francophonie qui ont pris ce dimanche 06 août 2023 à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) n’ont pas souri pour le Bénin dans les disciplines sportives. Une seule médaille de bronze a été décrochée par les Béninois en Handisport. Il s’agit de Faïçal Achiba qui a pu sauver l’honneur de la délégation béninoise qui a pris part à ces jeux de la Francophonie, Kinshasa 2023. En athlétisme, Odette Sawékoua a occupé la 4ème place de la finale du 800 m avec un chrono de 2 mn 11 S 78.

Quant à Romaric Houénou , il lui prend aussi la 4ème place au lancer de javelot avec un jet de 64,95 m et le relais 4X 100 du Bénin termine en finale à la 4ème place avec un chrono de 3mn 14s 36. En football masculin, les Guépards des moins de 20 ans du Bénin échouent au pied du podium. Les poulains de Mathias Déguénon ont été battus en demi-finales par le Burkina Faso et par le Niger en match de la 3ème place, synonyme d’une médaille de bronze. Il faut signaler que dans les autres disciplines telles que le judo et le tennis de table, les représentants béninois n’ont pas pu aller loin dans la compétition. Comme on le constate ,la moisson a été maigre en sport pour le Bénin.