Une addiction est une dépendance à une substance psychoactive ou à une activité qui a des conséquences négatives sur la personne affectée. Alors la toxicomanie, l'alcoolisme, le tabagisme, les troubles de conduite alimentaire et les troubles de conduite sexuelle sont autant de formes d'addiction.‹‹ On entend par substance psychoactive, tout ce qui a la forme de liquide ou qui peut être dissout et une fois intégré dans le corps, est capable de stimuler au niveau psychologique et comportemental, dont les effets sont pour la plupart du temps négatifs ››, a expliqué le psychologue Agossou Sagbo. On peut citer par exemple la caféine, l'alcool, la nicotine et le tabac.

Les addictions sont caractérisées par l'incapacité de renoncer aux pulsions, la sensation croissante de tension précédant immédiatement le début du comportement et le plaisir ou le soulagement après la consommation de la substance. En cas d'addiction à une activité, il y a la sensation de perte de contrôle pendant le comportement additif. Le sujet est capable d'abandonner ses activités sociales, professionnelles, récréatives et économiques juste pour la satisfaction de ce comportement. On observe une irritation en cas d'incapacité de s'adonner à ce comportement additif. Il y a aussi le besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence pour augmenter ou diminuer l'effet produit par la substance ou l'activité.

Conséquences des addictions

Les addictions impactent négativement la santé et le vivre ensemble du sujet affecté. Elles l'isolent du monde social et le privent de sa liberté vis-à-vis de la substance ou de l'activité. Le syndrome de l'abstinence qui se manifeste par les troubles du sommeil, des agitations, des palpitations et des transpirations survient lorsque le sujet a une appréhension extrême de ne pas pouvoir avoir accès à la drogue ou à cette conduite anormale. Le sujet a un organisme habitué au produit et est en état de manque à tout moment. Au niveau du cerveau, les substances psychoactives attaquent le système nerveux central. Lorsque ces substances atteignent le cerveau, diverses fonctions vitales s'altèrent. Donc, la personne est incapable d'avoir des activités mentales saines et lucides qui montrent réellement qu'elle a toutes ses fonctions cognitives en place. Cela peut l'amener à poser des actes antisociaux comme le vol, le viol, l'agression. La personne addict s'oublie et oublie sa famille. Elle voit sa compétence professionnelle baisser. Elle s'appauvrit en épuisant tous ses gains pour obtenir la substance dont elle dépend ou pour pratiquer cette activité qui la contrôle. Elle peut souffrir des AVC, de l'hypertension et de l'anémie. L'intéressé va dépérir et présenter physiquement de la faiblesse. L'individu addict va prendre en adversité toute personne qui lui conseille de laisser cette substance dont elle dépend et devenir agressif envers celle-ci.

Prévention des addictions



La plupart des sujets addicts sont initiés aux addictifs dès leur adolescence d'après le psychologue. Ainsi, prévenir ce phénomène va consister à éduquer et sensibiliser les jeunes, à partir des premières années du collège. ‹‹ Aux alentours de nos écoles, il y a de plus en plus de bar, de cafétéria et restaurant. Ce sont des lieux où nos enfants vont apprendre à consommer des substances psychoactives comme le café et l'alcool. Il faut avoir un programme scolaire dirigé par les parents, les enseignants, les juristes et les psychologues pour accompagner les jeunes à ne pas tomber dans le piège des addictions ››, a affirmé Agossou Sagbo. Le psychologue a invité les autorités à veiller au respect des lois en vigueur et à voter de nouvelles lois si nécessaire, pour l'éradication des substances psychoactives au Bénin. Il pense que ces produits proviennent essentiellement de l'extérieur. Alors, il a conseillé aux dirigeants de mettre plus de rigueur au niveau des frontières, des aéroports et des ports. Il a demandé aux autorités de bien veiller aux contenus des programmes télévisés et aux contenus des réseaux sociaux car, les canaux de communication véhiculent des contenus qui semblent normaliser la toxicomanie, le tabagisme, l'alcoolisme et le sexe.

Comment aider un addict



Les addicts ne peuvent pas dominer le mal tout seul. On ne peut pas non plus les raisonner parce que l'addiction a d'énormes influences sur leurs capacités physiques, cognitives et spirituelles. Il faut amener la personne addicte dans un centre de désintoxication. Il faut encourager le plan établi par le centre de spécialistes qualifiés et stimuler l'addict à suivre le plan établi par le centre de désintoxication. Il faut éviter la surprotection de la personne addicte. Il faut féliciter et encourager la personne addicte à chaque réussite dans le processus de désintoxication pour qu'elle puisse fournir plus d'efforts. Il faut toujours mettre le sujet à distance des personnes ou des choses qui réveillent en lui l'addiction et le mettre dans un climat agréable. Il faut aider les personnes addictes à intégrer les groupes ou associations des personnes ayant eu le même problème qu'elles pour les encourager et les motiver à s'en sortir. Il faut enfin assurer la réinsertion sociale et professionnelle des personnes addictes.