C’est l’information Mercato de cette semaine dans le monde du football. Neymar, la superstar brésilienne vient de signer dans le club saoudien d’Al Hilal. Après avoir passé 6 ans au Paris Saint Germain, le joueur de 31 ans a choisi de relever un nouveau challenge en rejoignant l’Arabie Saoudite. Dans la monarchie du golfe, il va retrouver d’autres grands noms du ballon rond tels que Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Kalidou Koulibaly, Karim Benzema, Marcelo Brozovic, Jordan Henderson, etc. Le passage de Neymar au PSG a été fait de hauts et de bas.

Arrivé en 2017 dans la capitale française avec le statut de joueur le plus cher de l’histoire (225 millions d’euros), Ney a beaucoup alterné entre le bon et le moins bon. Comme pour les autres superstars de la Saudi Pro League, le désormais ex-attaquant du PSG va percevoir un salaire astronomique de 300 M€ sur deux ans. Depuis l’annonce de la signature du brésilien à Al Hilal, les fans se ruent en magasin pour se procurer le maillot floqué "Neymar". L’engouement est total dans la boutique du club et les maillots du joueur de 31 ans se vendent comme des petits pains.

Des supporters ont passé des nuits blanches dans l’espoir d’acheter le maillot. Un fan a notamment livré ceci : "Je suis resté connecté sur le compte Twitter d’Al Hilal pendant plus de 2 heures jusqu’à ce que j’ai vu la nouvelle. Quand j’ai vu que le maillot est disponible sur leur site, je suis directement venu au magasin avant qu’il ne soit bondé". Selon les responsables de la boutique, cette affluence est historique.

Le club saoudien connaît une vente exponentielle de ses maillots depuis l’annonce de l’arrivée de la star auriverde. En plus de son salaire. En plus de son salaire astronomique, Neymar percevra d’autres gros avantages. Il aura à sa disposition des voitures de luxe, une maison de 25 chambres, un avion privé, 5 travailleurs à temps plein pour son domicile et biens d’autres avantages.