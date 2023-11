Neymar célibataire: Bruna Biancardi, la mère de sa fille brise le silence

Neymar, la star du football mondial, fait à nouveau les gros titres, mais cette fois-ci pour des raisons personnelles. La fin de sa relation avec Bruna Biancardi, quelques semaines seulement après la naissance de leur fille, Mavie, a été confirmée par la mannequin brésilienne elle-même. Cette officialisation met fin à des mois de spéculations et de rumeurs concernant leur couple déjà fragilisé.

Bruna Biancardi, âgée de 29 ans, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour clarifier la situation, affirmant que malgré la rupture, leur lien perdurera en tant que parents de Mavie. Cette déclaration est intervenue après des semaines de pression médiatique et de conjectures entourant leur relation, mettant en lumière la vie privée très scrutée des célébrités.

La naissance de Mavie, leur premier enfant en commun (et le deuxième pour Neymar), aurait pu être un moment de joie et de consolidation de leur relation. Cependant, la tension entre le footballeur et Bruna Biancardi se faisait sentir depuis un certain temps. Les rumeurs de problèmes conjugaux se sont amplifiées après des allégations concernant une prétendue « 92e infidélité » de Neymar, survenue peu de temps après la naissance de leur fille. Cette infidélité aurait été la goutte d’eau de trop, conduisant Bruna Biancardi à rompre leurs fiançailles.

Les médias brésiliens, déjà agités pendant la grossesse, avaient rapporté le témoignage d’une blogueuse affirmant avoir eu une relation avec Neymar. Ces révélations, combinées à la supposée nouvelle infidélité, ont fait exploser le scandale. Neymar avait alors tenté de se racheter en public, reconnaissant ses torts et exprimant des remords pour ses actions. Cependant, ces excuses n’ont pas suffi à apaiser la situation et semblent avoir scellé définitivement le sort de leur relation.