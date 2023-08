Les États-Unis ont des difficultés à renouveler leur stock de munitions suite au soutien qu’ils apportent à l’Ukraine dans le cadre du conflit qui l’oppose à la Russie. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une information rapportée par le quotidien américain Washington Post. Selon le média, sur 44,5 milliards de dollars affectés à la fabrication d’armes, seuls 18,2 milliards de contrats ont été exécutés. Il s’agit de moins de 41 % d’exécution.

« Les experts de l'industrie mettent en garde contre les défis majeurs liés au maintien d'une production élevée d'armes, nécessaires non seulement pour aider l'Ukraine mais aussi pour assurer la propre sécurité des États-Unis dans les conflits potentiels avec la Russie ou la Chine », indique le média. Toujours selon les informations rapportées par le Washington Post, plusieurs facteurs rendent difficiles le renouvellement du stock de munitions. Il y a entre autres, le manque de matières premières.

Les États-Unis sont obligés de faire recours à la Pologne et au Japon pour avoir le TNT qui entre dans la fabrication des armes. Le média insiste également sur des éléments tels que la nitroglycérine et la nitrocellulose qui sont sus tension. Washington avait déjà violemment été critiqué après une annonce relative à la livraison des armes à sous-munitions à Kiev début juillet. Rappelons que, les pays alliés de l’Ukraine contribuent fortement à son effort de guerre contre la Russie depuis le début du conflit.

Le pays de Joe Biden s’est particulièrement illustré par son soutien sous forme d'armes, d'équipements et bien d’autres choses. Les États-Unis ont alloué 44,3 milliards d’euros de budget à l’aide militaire ukrainienne et sont considérés comme le plus grand soutien de l’Ukraine dans cette guerre contre la Russie.