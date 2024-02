Bénin : Les candidats au Bepc vont désormais composer dans toutes les matières

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) aura lieu le 10 juin 2024. Mais cet examen connaitra un changement à compter de cette année. En effet, les candidats vont désormais composer dans toutes les matières. Ainsi en a décidé le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. C’est à travers l’arrêté n°008/MESTFP/DC/SGM/IGPM/DESG/CJ/SA/005SGG24 en date du 6 février 2024 portant réorganisation du Brevet d’Etudes du Premier Cycle.

Selon cet arrêté, toutes les matières deviennent donc obligatoires pour les apprenants au cours de l’année académique. La nouvelle configuration relève que, avant, selon que le candidat fait le Moderne Long (ML) ou le Moderne Court (MC), il composait le mardi dans l’après-midi en langue vivante 2 (allemand ou espagnol) ou bien il composait en PCT et toute la composition prenait fin le mercredi à 10h. Désormais, il est fait obligation à tous les candidats au BEPC de composer en PCT dans l’après-midi du mardi. Il va sans dire qu’il n’y aura plus de candidats de série ML ou de série MC.

En plus de PCT, tous les impétrants vont composer soit en Espagnol ou soit en Allemand. Avec cette mesure, l’examen va prendre fin le mercredi à 12h au lieu de 10h. Cette mesure de réorganisation de l’examen du BEPC fait suite à la suppression des classes « moderne court » et « moderne long » par note de service en date du 1er octobre 2021.

Dès lors, il n’y a plus de 4e et de 3e scientifiques ou littéraires au Bénin. « Le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) sera organisé comme par le passé avec les options Moderne Court et Moderne Long maintenus à leur profit », avait annoncé Yves Kouaro Chabi, ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle à la rentrée scolaire 2021-2022.