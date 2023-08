La cybercriminalité en Afrique de l'Ouest est un fléau en croissance rapide, touchant des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, parmi d'autres. Ces nations, en dépit de leurs avancées économiques et technologiques, sont confrontées à une montée des activités frauduleuses en ligne. Le Nigeria, par exemple, est tristement célèbre pour les "arnaques nigérianes", où les cybercriminels se font passer pour des individus fortunés cherchant de l'aide pour transférer d'importantes sommes d'argent. Mais ce n'est qu'une facette de la problématique.

Partout en Afrique de l'Ouest, des individus malintentionnés exploitent les plateformes de rencontres pour mener des "arnaques amoureuses". Dans ce type d'escroquerie, les criminels créent de faux profils, établissent une relation émotionnelle avec leur cible, puis inventent des histoires tragiques nécessitant de l'argent. En dehors de cela, il y a aussi des escroqueries liées au chantage numérique, à la fraude au président etc. Ces activités nuisent non seulement aux victimes directes, mais ternissent également la réputation de la région et découragent les investissements et collaborations internationales.

De nouvelles pratiques signalées au Bénin

La cybercriminalité, phénomène mondial, ne cesse d’évoluer, exploitant sans cesse les failles de notre société ultra-connectée. Au Bénin, une nouvelle technique particulièrement sournoise sévit, mettant en danger la confiance et la sécurité financière des citoyens. Selon un récent communiqué de l'Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), des escrocs ont trouvé le moyen d'exploiter la popularité des loteries nationales pour tromper leurs victimes.

Le procédé est d'une simplicité redoutable : ces cybercriminels créent des groupes sur des plateformes de communication populaires comme WhatsApp, Facebook, Telegram et Messenger. Sous le prétexte d'être des agents de la Loterie Nationale du Bénin, ils invitent les individus à rejoindre ces groupes. La première étape pour les victimes est de s'inscrire en payant une somme modeste, tout en partageant des informations personnelles et des photos, offrant ainsi aux escrocs un accès précieux à leurs données sensibles.

Les pièges se multiplient ensuite : les faux administrateurs proposent des jeux de divers montants, persuadant leurs cibles d'investir dans des numéros de loto prétendument gagnants. Ces malheureux sont ensuite poussés à envoyer encore plus d'argent pour jouer ces "numéros gagnants" en leur nom. L'attente commence alors. Lorsque les vrais résultats de la Loterie Nationale du Bénin sont annoncés, les cybercriminels reviennent vers leurs victimes, leur faisant croire qu'elles ont remporté le gros lot.

Mais l'arnaque ne s'arrête pas là. Pour que la victime puisse prétendument recevoir son prix, elle est incitée à envoyer une somme d'argent conséquente. Après cet ultime paiement, les escrocs coupent tout contact, laissant leurs victimes désemparées et financièrement appauvries. La combinaison de l'exploitation de la confiance, de la cupidité et de la désinformation crée un cocktail dévastateur. Il est donc essentiel de rester vigilant face à de telles invitations en ligne, et surtout de vérifier systématiquement la source avant d'effectuer des transactions financières.