Dans le but de réorganiser le sport au Bénin, le gouvernement de la Rupture a émis de nouvelles normes concernant les autres disciplines sportives. À cet effet, d'autres académies de la pratique du handball, basketball, volley-ball et de l’athlétisme seront implantées au Bénin. Pour y arriver, des experts sont désormais depuis quelques jours au Bénin et ont comme cibles, les apprenants qui sont actuellement en championnat scolaire.

28 experts recrutés par le gouvernement du Bénin dans le cadre de la constitution des académies départementales ( basketball, handball, volleyball et athlétisme), sont actuellement à Abomey où se déroule du 13 au 20 Août 2023 la phase finale du Championnat national scolaire 2023.Ces experts venus de la France, de l'Italie, de Cuba, des États-Unis, du Sénégal, du Rwanda, du Cameroun, de la Mauritanie ou encore du Kenya, sont à Abomey pour suivre les rencontres entrant dans le cadre de cette phase finale du Championnat national scolaire 2023, et procéder eux-mêmes, à l'identification des futurs pensionnaires des académies départementales.

C'est un engagement du ministre des Sports, Oswald Homeky, qui vient ainsi d'être tenu, puisqu'il était annoncé le programme de détection des talents de moins de 17 ans, filles et garçons, pour la constitution des sélections départementales ( basketball, handball, volleyball et athlétisme). Lesquelles sélections seront intégralement prises en charge par le gouvernement à travers le ministère des Sports. Ceci dans la perspective d'une formation continue pour une relève de qualité. Ils sont au total 48 experts recrutés ( 17 nationaux et 31 étrangers) pour le développement de ce programme cher au président de la République, Patrice Talon et à son gouvernement.