Plus de 20 nations ont formellement demandé à rejoindre les BRICS, un groupe d'économies émergentes composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. "Un BRICS plus large représentera un groupe diversifié de pays avec divers systèmes politiques qui partagent le désir commun d'un ordre mondial plus équilibré", déclare Cyril Ramaphosa, président sud-africain lors d'une allocution.

Le 15e sommet des BRICS se tiendra à Johannesburg du 22 au 24 août en Afrique du Sud. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi y prendront part. En raison du mandat d'arrêt émis contre le président russe Vladimir Poutine en mars 2023, son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov le représente. Selon Cyril Ramaphosa, les BRICS souhaitaient établir un partenariat avec l'Afrique afin que le continent puisse profiter des opportunités de commerce, d'investissement et de développement de l'infrastructure.

En plus d'accueillir d'autres chefs d'État africains, les BRICS accueillent également des chefs d'État de divers pays du Sud. Les dirigeants des Caraïbes, de l'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, de l'Asie occidentale, de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est font partie de cette liste. De plus, il a déclaré que son pays soutenait l'expansion de la composition des BRICS, dont la valeur dépasse les intérêts de ses membres actuels. Actuellement, les BRICS représentent plus de 40 % de la population mondiale, un quart de l'économie mondiale et un cinquième du commerce mondial.

Selon Watcherguru, voici la liste des pays qui souhaitent rejoindre le bloc pour le transformer de BRICS à BRICS+