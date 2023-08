Le ministre algérien des Finances remarque que malgré des discussions et des choix difficiles, l'Algérie n'a pas été choisie comme membre élargi des BRICS. Bien que ce changement se produise, le pays persiste à soutenir un "partenariat solide" avec le groupe et aspire à y participer. Selon le ministre des Finances Laâziz Faid, qui a été relayé par TSA Algérie, l'Algérie a "accepté" la décision des dirigeants des BRICS concernant son extension.

À la suite du sommet des BRICS du 22 au 24 août à Johannesburg, le pays maghrébin, qui a exprimé sa volonté d'intégrer les BRICS en 2022, n'a pas été inclus parmi les nouveaux membres. Le ministre a détaillé qu'il existe une "perspective d'ouvrir la voie à d'autres pays dans un avenir proche". Par ailleurs, il a souligné que l'Algérie souhaite travailler avec les BRICS pour "établir un partenariat solide et permanent, conformément à une vision complémentaire qui consolide la coopération Sud-Sud".

"Je peux vous assurer que l’Algérie entrera dans les BRICS, elle y parviendra", a conclu Faid, en soulignant que le choix des candidatures des six pays acceptés n'avait pas été facile, car "il y a eu des débats et des décisions difficiles". Selon la TSA Algérie, malgré le soutien de la Russie, de la Chine et de l'Afrique du Sud, la candidature algérienne n'a pas été approuvée par l'Inde et le Brésil. Le ministre des Finances de l'Afrique du Sud, Enoch Godongwana, a déclaré au dernier jour du sommet que le pays pourrait faire "probablement partie" du prochain groupe à rejoindre les BRICS.

Au début du mois d'août, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé que l'Algérie avait reçu l'accord du groupe pour participer à la "première phase" en tant que membre observateur. Au total, six pays ont été acceptés, dont deux d'Afrique. La liste comprend l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et l'Argentine. Ils deviendront membres en 2024. Depuis 2011, les BRICS sont une association de cinq nations qui se réunissent pour des sommets annuels.