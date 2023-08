Dans l'univers des marchés financiers, les trajectoires des entreprises et des fortunes sont souvent marquées par des ascensions météoriques suivies de chutes retentissantes. Un récent exemple captivant de cette volatilité extrême a été observé avec VinFast Auto, le constructeur vietnamien de véhicules électriques, et son fondateur milliardaire, Pham Nhat Vuong. En l'espace de quelques jours seulement, cette saga financière a tenu en haleine les observateurs du marché, révélant à la fois les risques et les opportunités inhérents à l'investissement.

Le 18 août dernier, VinFast Auto a fait une entrée fracassante sur le Nasdaq Global Select Market. Cette première journée de négociation a été le théâtre d'une ascension spectaculaire, propulsant la société dans les étoiles. Les actions de la société ont grimpé en flèche, enregistrant un gain astronomique de 255 %. Ce premier jour de négociation a créé un tourbillon de spéculation et d'anticipation, laissant entrevoir un avenir radieux pour le constructeur automobile vietnamien. Cependant, le scénario s'est inversé de manière aussi abrupte que sa montée fulgurante.

Au cours des trois jours qui ont suivi cette introduction en fanfare, VinFast Auto a été confronté à une dégringolade impressionnante sur les marchés de New York. Cette chute vertigineuse a effacé plus de la moitié des gains accumulés lors de la journée inaugurale. Les spéculations ont rapidement laissé place à la réalité crue des marchés financiers, où la volatilité est reine. Le fondateur et président de VinFast Auto, Pham Nhat Vuong, a également subi les contrecoups de cette volatilité.

En tant que milliardaire ayant un contrôle quasi-total sur l'entreprise, la valeur nette de Vuong a chuté de manière drastique, déclinant d'environ 53 %. Sa fortune, désormais évaluée à 21 milliards de dollars, a été sérieusement ébranlée. La capitalisation boursière de VinFast Auto n'a pas non plus été épargnée par ce tumulte financier. Passant d'un sommet impressionnant de 85 milliards de dollars à une valeur actuelle de 37,4 milliards de dollars, la société a connu une chute tout aussi vertigineuse que ses actions. Cela a remis en question la position de VinFast par rapport à des géants de l'industrie automobile tels que General Motors.

Avec Pham Nhat Vuong détenant près de 99 % des actions de VinFast, la moindre variation pouvait avoir un effet disproportionné sur le prix de l'action. Même de petites transactions pouvaient créer des ondes de choc dans le marché, amplifiant les fluctuations. Cette concentration d'actionnariat confère une dimension unique aux mouvements du marché, avec des conséquences souvent exacerbées. Malgré ces revers, Pham Nhat Vuong n'est pas affecté de la même manière que les autres investisseurs. Une subtile nuance dans la mesure de sa richesse a contribué à atténuer l'impact de cette chute.

En effet, l'indice Bloomberg n'avait pas inclus sa participation dans VinFast jusqu'à la finalisation de la fusion de l'entreprise avec une société de chèques en blanc cette semaine. Cette anomalie comptable signifie que, sur le papier, sa richesse a en fait augmenté, offrant une perspective inattendue dans ce récit mouvementé. Le saut initial de près de 40 milliards de dollars réalisé par Pham Nhat Vuong lors du premier jour de négociation demeure l'une des avancées financières les plus impressionnantes jamais enregistrées. Cette ascension soudaine illustre à la fois les possibilités extraordinaires et les risques inhérents aux marchés financiers, où les fortunes peuvent être faites et défaites en l'espace de quelques heures.