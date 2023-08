L'Inde, ce pays aux mille facettes, a une fois de plus démontré son incroyable potentiel en réalisant un alunissage historique. Cet exploit, qui a émerveillé la communauté scientifique et le monde entier, n'a pas échappé à l'œil avisé de l'investisseur milliardaire Ray Dalio. Dans un article récent, Dalio a partagé son optimisme renouvelé à l'égard de l'Inde, en soulignant que cet alunissage réussi n'était qu'une des multiples preuves de son ascension économique. Ray Dalio est bien connu pour ses analyses perspicaces et ses prévisions économiques éclairées.

Dans le cadre de son indice de santé pour les pays, un outil qu'il utilise pour anticiper les taux de croissance nationaux sur la décennie à venir, l'Inde se positionne en tête du classement. Les projections indiquent un taux de croissance d'environ 7 % au cours des dix prochaines années. Pour Dalio, ces chiffres ne sont pas simplement des données, mais ils traduisent le mélange parfait d'éléments qui témoignent du potentiel énorme de l'Inde, soutenu par un leadership dynamique. L'investisseur compare même cette situation à celle de la Chine en 1984, une époque où le pays asiatique amorçait sa trajectoire de croissance fulgurante sous l'impulsion des réformes audacieuses de Deng Xiaoping.

Dalio voit des parallèles entre cette période et la trajectoire actuelle de l'Inde. Selon lui, l'Inde possède tous les ingrédients nécessaires pour stimuler son potentiel économique et devenir une puissance mondiale, tout comme la Chine l'a fait il y a des décennies. Le moment fort de l'ascension de l'Inde a été son alunissage réussi avec la mission Chandrayaan-3. Mercredi dernier, le pays a écrit l'histoire en posant son vaisseau spatial sur le pôle sud de la Lune. Cette réalisation a accordé à l'Inde le statut de premier pays à atteindre cette région particulièrement riche en eau lunaire, surpassant ainsi des puissances spatiales telles que la Russie, la Chine et les États-Unis.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, n'a pas caché sa fierté en déclarant que "l'Inde est désormais sur la Lune". Il n'est donc pas surprenant que Ray Dalio ait salué ces réalisations et ait reconnu l'Inde comme une opportunité d'investissement mondiale majeure. Surtout en ces temps de tensions entre les États-Unis et la Chine, Dalio voit en l'Inde un pôle d'opportunités économiques prometteuses.