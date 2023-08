Les déclarations du souverain pontife sur la Russie, ne passent pas en Ukraine. En effet, le pape François avait fait un discours adressé à la jeunesse catholique russe. Il s’agit d’une vidéo publiée sur internet et dans laquelle l’évêque de Rome a visiblement recommandé aux jeunes catholiques russes d’être fiers de leurs origines. Selon une traduction de l’agence de presse britannique Reuters, le pape François a déclaré : « N'oubliez pas (votre) hérédité. Vous êtes les héritiers de la grande Russie, de la grande Russie des saints, des rois ». Au cours de son allocution, il a également fait référence aux anciens dirigeants de la Russie, Catherine II et Pierre 1ᵉʳ.

Une « propagande impérialiste »

« Le grand empire russe, cultivé, tant de culture, tant d’humanité. Vous êtes les héritiers de la grande mère Russie. Allez de l’avant » a ajouté le pape François. Il n’a cependant pas fallu longtemps pour que les propos de ce dernier suscitent des critiques. Oleg Nikolenko, porte-parole de la diplomatie ukrainienne, a estimé que les mots du pape François sont une « propagande impérialiste ». « C'est par une telle propagande impérialiste, des 'liens spirituels' et la 'nécessité' de sauver la 'grande Mère Russie' que le Kremlin justifie le meurtre de milliers d'hommes et de femmes ukrainiens et la destruction de centaines de villes et villages ukrainiens » a-t-il déclaré.

Il a dénoncé le silence de la communauté internationale

D’après l'archevêque Sviatoslav Shevchuk, chef de l'Église catholique de rite oriental en Ukraine, c'était « avec une grande douleur et une grande inquiétude » qu'il a écouté les commentaires du pape François. Pour rappel, les propos du successeur de Pierre interviennent plusieurs jours après qu’il a dénoncé le silence de la communauté internationale, suite au décès de migrants, aux larges de la ville de Lampedusa. Le 6 août dernier, l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) avait indiqué qu’au moins une trentaine de migrants étaient portés disparus dans le chavirement de deux embarcations dans cette localité. « C’est une plaie ouverte dans notre humanité. J’offre mes encouragements aux hommes politiques et aux diplomates qui cherchent à la guérir, dans un esprit de solidarité et de fraternité » avait notamment déclaré le pape François.