Du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023, sept nageurs juniors béninois à savoir Priscile Dossou, Augustin Kakpovi, Loïck Houégbè, Magnificat Tobada, Raoufath Radji du club de la Bceao à Dakar au Sénégal, de Ionnah Douillet et Alexis Kpadé ont pris part à Accra au Ghana, à la 3ème édition des Championnats d’Afrique de natation juniors de la zone 2 qui a regroupé à part le Bénin, le Ghana (pays organisateur), le Nigeria, le Sénégal, la Guinée Conakry, le Cameroun et le Cap Vert. Au terme de la compétition, le Bénin décroche 9 médailles dont7 en Or, une en Argent et une en Bronze. Par équipe, le Bénin est 2ème avec 3 médailles d’Or et une en Argent.

Il faut signaler que le Béninois Ionnah Douillet a remporté successivement une médaille en Or aux 100m Nage Libre (NL) avec une performance de 1'00"58 et deux autres médailles d’Or en 50m Nage Libre et en 50m Dos avec un chrono de 34"26. Quant à Alexis Kpadé, il a décroché deux médailles en Or aux 100m Dos avec une performance de 59"63 et 50m Dos avec un chrono de 27"51. L’équipe relais mixte 4 x 100 m Nage Libre a eu de son côté, une médaille en Bronze avec un chrono de 5'06"41. Rappelons que ces 3èmes Championnats d‘Afrique de natation juniors Zone 2 sont très déterminants pour la sélection qui sera retenue pour la 15èmeédition des Championnats d’Afriques juniors qui aura lieu du 06 au 10 décembre 2023 en Ile Maurice.