Démarré le 19 août dernier, le Championnat du monde d’athlétisme a pris fin ce dimanche 27 août 2023 à Budapest en Hongrie. Le Bénin a pris part à ce championnat du monde d’athlétisme par la spécialiste béninoise du 800 m, Noélie Yarigo. Qualifiée pour les demi-finales du 800 m dames avec un chrono de 1’59’’96, ce vendredi 25 août 2023, Noélie Yarigo a échoué de près à une qualification pour la finale sur cette distance. Elle a terminé à la 3ème place de sa série avec un chrono de 1″59″43. Seules les deux premières de sa série ont décroché leur billet pour la finale.

À 37 ans, elle commence progressivement par perdre de ses griffes et de sa rage. Reçue sur une chaîne de radio internationale à la fin de sa course, elle a déclaré qu’elle a travaillé dur toute une année et a cru jusqu’au bout. Mais elle a laissé entendre qu’elle n’a pas « de regret » et qu’elle est « venue vivre ce championnat ». « Moi, je suis une guerrière. Je suis la Guéparde de la Pendjari, je ne lâche jamais. J’irai me préparer pour des compétitions », a lâché Noélie Yarigo. Rappelons que la « Guéparde de la Pendjari » a établi il y a quelques mois, la meilleure performance mondiale de l’année au 800m en 1’59"26 au World Indoor Tour Silver à Valde Reuil, record national du Bénin et de la France.