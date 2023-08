Vous projetez de créer un site web ? Le choix de l'hébergeur est essentiel. Il présente un rôle important pour votre site. Ce prestataire s'occupe de la publication de votre site afin de le rendre accessible aux internautes. Devant la multitude d'offres, il s'avère difficile de trouver l'hébergeur idéal. Alors, comment effectuer le bon choix ? Découvrez les critères à prendre en compte.

Le type d'hébergement web

Il est important de choisir le type d'hébergement web qui s'adapte aux besoins de votre site internet.

Mutualisé

Avec l'hébergement mutualisé, il est possible de proposer en location une partie de votre espace de stockage disponible à de nombreux propriétaires de sites. Cela signifie qu'un seul serveur héberge des centaines de sites. Il s'agit d'une solution économique qui convient parfaitement aux sites one-page, sites vitrines, blogs ou les sites pour publier des actualités quotidiennes. Cet hébergeur peut supporter environ 10 000 visites par mois.

Dédié

L'hébergement dédié consiste à louer un serveur pour un seul site. Dans ce cas, le propriétaire peut configurer celui-ci comme bon lui semble et peut l'adapter aux besoins de son site. Ce type d'hébergement garantit une performance optimale.

VPS

L'hébergement VPS constitue un bon compromis entre la version mutualisée et celle dédiée. Son principe consiste à découper le serveur en plusieurs serveurs virtuels. Pour réaliser cette opération, l'utilisation des logiciels spécifiques.

Scalable

Ce type d'hébergement nécessite l'installation d'un site sur un groupe de serveurs. Reliés les uns aux autres, ces derniers répartissent la charge des fluctuations du trafic. Cela garantit la disponibilité du site web aux internautes. L'hébergement scabale est recommandé pour les sites internet à fort trafic et aux grandes boutiques e-commerce.

Les performances de l'hébergeur

Il est important d'accorder plus d'attention aux performances de votre hébergeur, car le bon fonctionnement du site en dépend. Assurez-vous de rester attentifs aux indicateurs suivants : la bande passante, la RAM, le nombre de cœurs et la sécurité des données.

La bande passante

La bande passante représente la quantité des données transmises sur le réseau. Elle influe directement sur le temps de chargement des pages. Assurez-vous de vérifier si elle supporte les prévisions de trafic.

La RAM

La RAM permet de stocker les données et les requêtes nécessaires au bon fonctionnement du site. Si ce dernier est « lourd », il est important de choisir une RAM plus importante.

Le nombre de cœur

Le nombre de cœur correspond à la puissance de traitement de tous les requêtes et données transmises au serveur. Pour le choisir, il convient de tenir compte du trafic généré par le site. En règle générale, un site e-commerce nécessite un hébergement avec un nombre de cœur important qu'un site vitrine.

La sécurité des données

Vérifiez les services garantis par l'hébergeur :



• la mise à jour du serveur ;

• le certificat SSL ;

• la protection contre les attaques « DDoS » et les tentatives de piratage (service de surveillance, pare-feu, etc.) ;

• la restauration et le sauvegarde des données ;

• etc.



Ces différents services sont importants pour la sécurité de votre site et celle de vos données. Pour finir, renseignez-vous sur la fiabilité de l'infrastructure.