Ce Vendredi, une annonce majeure a secoué le secteur des télécommunications : Huawei, le géant chinois, a déclaré avoir renouvelé un accord de licence avec l'entreprise suédoise Ericsson. Cette nouvelle prend la forme d'un geste audacieux de la part de Huawei, une manière subtile de répondre aux pressions de Washington et de consolider sa position sur la scène mondiale. La rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis a maintenu Huawei dans une position délicate depuis plusieurs années.

Accusé d'espionnage au profit de Pékin par les autorités américaines, Huawei a vigoureusement nié ces allégations. Pourtant, en 2019, des sanctions sévères émanant de Washington ont entraîné un éloignement de l'entreprise chinoise des chaînes d'approvisionnement mondiales en composants et technologies américaines. Cette situation a considérablement fragilisé la branche smartphones de Huawei et l'a contraint à diversifier ses relais de croissance. L'un des domaines majeurs touchés par ces tensions géopolitiques est le déploiement de la technologie 5G.

Les États-Unis ont fait pression sur leurs alliés pour qu'ils excluent tout équipement Huawei de leurs réseaux 5G, craignant que Pékin ne profite de ces infrastructures pour surveiller les communications et les données. Cette situation a créé une dichotomie où les ambitions technologiques de Huawei sont entravées par des considérations politiques et de sécurité. Cependant, l'accord entre Huawei et Ericsson témoigne d'une approche différente. Les deux entreprises ont exprimé leur volonté de "partager les innovations technologiques de pointe", selon Alan Fan, responsable de la propriété intellectuelle chez Huawei.

Une telle collaboration pourrait conduire à des produits et services améliorés pour les consommateurs, ouvrant la voie à des avancées technologiques conjointes plutôt qu'à des querelles politiques. Emil Zhang, responsable Europe de Huawei pour la propriété intellectuelle, a souligné que cet accord permettrait de réduire les efforts en recherche et développement pour les deux entreprises. Cette coopération stratégique pourrait aider à stimuler l'innovation et à atténuer les contraintes imposées par les sanctions américaines.

L'accord, qualifié de "long terme", couvre une gamme d'appareils grand public et d'infrastructures de réseaux, bien que les détails précis n'aient pas été divulgués publiquement. Ce n'est pas la première fois que ces deux géants des télécommunications coopèrent de cette manière ; un accord similaire avait été conclu en 2016. L'histoire de Huawei est marquée par une montée en puissance rapide et une ambition de rivaliser avec les plus grands noms du secteur, tels qu'Apple et Samsung. En 2020, la société chinoise a brièvement réussi à devenir le numéro un mondial du secteur des smartphones.

Cependant, les sanctions américaines ont contraint Huawei à revoir sa stratégie et à se concentrer sur d'autres domaines tels que les logiciels, les appareils connectés, l'informatique d'entreprise et les véhicules intelligents. Malgré les défis posés par les sanctions et les restrictions sur les technologies américaines, Huawei pourrait prochainement franchir une étape majeure en produisant ses propres puces pour les téléphones 5G. Bien que l'entreprise ne commente pas ces rumeurs, une telle avancée montrerait sa détermination à se dégager de sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.