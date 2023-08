La technologie et plus précisément l’intelligence artificielle se met au service des entreprises de toute taille. Pour qu’une entreprise prospère, il ne suffit pas de compter les bénéfices engendrés. Il faut aussi la gérer de façon optimale. Pour ce faire, les logiciels de gestion RH sont indispensables. Ils font économiser en temps et en argent et permettent d’éviter un oubli ou toute erreur de calcul. Si vous doutez encore de l'utilité de ce genre de programme, nous expliquons ici leurs avantages.

Centraliser les informations

Avec un logiciel RH ou un SIRH (système d’information de ressources humaines), il n’y a plus besoin d’aller chercher les données des salariés sur plusieurs documents ni même d’accumuler un dossier rempli de feuilles volantes. Le programme centralise tout : les coordonnées, les contrats, les absences, les formations, etc. Ainsi, plus de perte de temps ! En quelques clics sur la base de données, vous entrez dans le dossier spécifique à chaque salarié et vous pouvez vérifier d'un simple coup d'œil la moindre information.

De même, avec un SIRH, l’intégration ou le départ des employés est centralisé et donc, simplifié. Toutes les démarches liées à l’inscription d’un travailleur, à sa clôture de compte ou au bilan de ses formations sont réalisées par le logiciel. Avec cet outil informatique automatisé, le service RH gagne un temps considérable et peut donc se consacrer à d’autres tâches qui ne peuvent pas être gérées par l'intelligence artificielle.

Automatiser les process

Un SIRH se présente avec des rubriques qui peuvent être explorées pour vérifier les résultats de chaque processus réalisé. Parmi ces processus, il y a la gestion de paie, le planning, les vacances de chaque salarié, leurs demandes de formations, leurs absences, etc. Ses informations renseignées dans le logiciel permettent de créer automatiquement des fiches de paie qui prennent en compte chaque élément nouveau concernant chaque employé.

Au-delà des tâches de RH à proprement parler, le logiciel permet d’avoir un regard global sur les équipes d’une entreprise. Cela permet de voir l’évolution des effectifs ou leur temps de travail accompli. Pour constater ces analyses réalisées de façon automatique, le SIRH peut proposer de les montrer sous forme de graphiques, de tableaux ou de diagrammes. Croisés avec les données de production, ces résultats offrent une vision sur l’évolution de la productivité d’une entreprise.

Suivi simplifié

Un autre avantage du SIRH réside dans le fait qu’il aide à suivre la progression de chaque salarié. En évaluant leur compétence et la performance dont ils font preuve, le service RH peut facilement réorganiser le planning pour les affecter à la tâche correspondant à leurs capacités. Cette facilité de gestion permet de favoriser la mobilité interne à l’entreprise en fonction de ses besoins.

Le suivi des nouveautés au sein d’une entreprise participe aussi à son bon fonctionnement. Un SIRH regroupe les annonces, les événements ou les changements de politique interne. C’est un réel avantage car il n’y a plus besoin d’envoyer plusieurs mails pour rappeler une information : tout est visible dans le logiciel ! En résumé, un logiciel RH permet d’automatiser de nombreuses tâches administratives et fait ainsi gagner du temps et donc de l’argent à une entreprise.