Après l’or, le prix de ce métal grimpe fortement

Photo: DR

Le marché des matières premières connaît des bouleversements ces derniers temps, avec des prix atteignant des sommets historiques tant pour le Cuivre que pour l‘Or. Dans un contexte économique mondial marqué par de nombreux défis, les investisseurs se tournent vers ces métaux précieux et industriels comme valeurs refuges et opportunités de rendement.

Le prix de l’or a franchi la barre symbolique des 2 200 dollars l’once, atteignant un record historique. Cette hausse spectaculaire est en partie due aux anticipations de baisse des taux d’intérêt, rendant l’or, qui ne génère pas de revenu, plus attractif en comparaison avec d’autres placements financiers. L’or, traditionnellement perçu comme une valeur refuge en période d’incertitude économique, voit ainsi sa demande augmenter, propulsant son prix à des niveaux jamais vus.

Publicité

En parallèle, le Cuivre, surnommé le métal rouge, a, lui aussi, établi un nouveau record. Après avoir franchi la barre des 9 000 dollars en mars dernier, le prix du cuivre poursuit sa tendance haussière et a atteint 11 460 dollars la tonne ce lundi 20 mai. Cette flambée des prix du Cuivre reflète la forte demande mondiale, notamment en raison de l’essor des technologies vertes et des infrastructures, où le Cuivre joue un rôle crucial.

Le cuivre est essentiel dans la production de câbles électriques, de composants électroniques et d’autres applications industrielles. Sa demande est en grande partie alimentée par la transition énergétique mondiale, où les véhicules électriques et les énergies renouvelables nécessitent des quantités importantes de ce métal. En outre, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les craintes de pénurie ont également contribué à la hausse des prix.

La comparaison entre l’Or et le Cuivre révèle des dynamiques distinctes, mais aussi des similitudes. Alors que l’Or est principalement vu comme un investissement sûr en période de volatilité économique, le Cuivre bénéficie de la demande industrielle et des progrès technologiques. Les deux métaux illustrent la manière dont les marchés des matières premières réagissent aux incertitudes économiques et aux évolutions technologiques.

Cette situation reflète un contexte où les investisseurs cherchent des alternatives sécurisées et rentables. L’Or, avec son statut de valeur refuge, attire les capitaux en période d’incertitude économique. Le Cuivre, quant à lui, représente un pari sur la croissance économique future et les transformations technologiques en cours.