Dans le cadre de la célébration des 63 ans de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, le gouvernement du Bénin au cours du conseil des ministres du mercredi 21 juin 2023 a autorisé ce vendredi 04 août 2023 à Cotonou, la tenue d’un concert dénommé « La Saga des Agodjié » qui va connaitre la présence remarquable de la vedette béninoise de renommée internationale Angélique Kidjo.

Reçue sur Frissons radio ce jeudi 03 août 2023, la star béninoise a précisé que « le concert est gratuit ». Car dit-elle, « en tant que Béninoise », elle le fait gratuitement pour son pays pour célébrer aussi l’indépendance. Elle a déclaré que ce qui lui tient à cœur, « c’est la cause des femmes ». « On aura un concert sous la statue de l’Amazone. Et la particularité de notre culture béninoise, il y a le nom de la célébrée » a-t-elle indiqué. C’est pour cela, selon Angélique Kidjo, elle préfère « être là pour célébrer les amazones avec d’autres femmes béninoises et des hommes béninois ».

La vedette béninoise de renommée internationale a fait savoir qu’elle a demandé expressément que toutes les régions, tous les départements du Bénin soient avec elle. La première partie de ce concert affirme -t-elle sera assurée par les artistes de tous les départements du Bénin. Car pour elle, « c’est une fête à tous ». Aussi, elle a signalé que la télévision va relayer le concert gratuit à tous les habitants de ce pays pour qu’eux également participent ensemble avec elle à la fête.