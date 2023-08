Quand on évoque la découverte de l'électricité et son influence sur le monde, on se rend compte de l'importance fondamentale de ces percées scientifiques. La découverte de l'électricité a non seulement déclenché une révolution industrielle, mais a aussi posé les bases de l'ère numérique d'aujourd'hui. Dans ce contexte, la promesse de la supraconductivité à température ambiante serait une autre avancée qui pourrait transformer le monde. Les superconducteurs sont des matériaux capables de transporter l'électricité sans aucune résistance, éliminant ainsi la perte d'énergie sous forme de chaleur.

Si cette capacité pouvait être exploitée à température ambiante, cela ouvrirait des possibilités presque illimitées dans des domaines aussi variés que l'électronique, l'énergie et les transports. Jusqu'à présent, cependant, la supraconductivité n'était possible qu'à des températures extrêmement basses et sous haute pression. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs sud-coréens a attiré l'attention du monde entier en affirmant avoir créé le premier matériau superconducteur à température ambiante et pression normale - le LK-99.

Selon eux, ce matériau, une version modifiée de l'apatite de plomb infusée de cuivre, a une température critique d'au moins 400 K (127°C) et ne nécessite ni refroidissement ni pressurisation pour ses propriétés superconductrices. Cependant, alors que certains accueillent cette nouvelle avec enthousiasme, d'autres, notamment dans la communauté scientifique, sont plus sceptiques. Julien Bobroff, physicien de l'Université Paris-Saclay et spécialiste de la supraconductivité, a mis en garde contre la précipitation à tirer des conclusions hâtives.

L'une des préoccupations principales est que la découverte provient d'un institut peu connu, même au sein de la communauté scientifique spécialisée de Corée du Sud. De plus, l'annonce a été faite lors d'une conférence de presse avant la publication de l'étude dans une revue scientifique - un ordre inhabituel qui soulève des questions.

Rappelons qu'une annonce similaire avait été faite il y a deux ans, mais que l'étude avait ensuite été rétractée après une analyse plus approfondie des données. Par conséquent, bien que la perspective de la supraconductivité à température ambiante puisse changer la donne, la prudence doit primer. Les implications d'une telle découverte pourraient être aussi transformatrices que la découverte de l'électricité, mais il est essentiel de confirmer ces résultats avant de tirer des conclusions définitives.