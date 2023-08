Suite à la proclamation des résultats de la présidentielle, le comité pour la transmission et la restauration des institutions CTRI s'est réuni et a annoncé l'annulation des élections, la dissolution des institutions républicaines et la fermeture des frontières. Selon des proches gabonais, le président Ali Bongo est actuellement à l'étranger, en particulier au Maroc où il s'est rendu pour des soins médicaux. De plus, les arrestations continuent au Palais présidentiel.

En effet, le fils du président gabonais a été interpellé. Par ailleurs, le peuple de Libreville exprime sa joie en chantant la chute du Parti démocratique du peuple gabonais (PDG) qui était au pouvoir. Mais il n'y a pas de vols. Aussi, les militaires se promènent dans les rues. Notons que le Cameroun a également mis en place une armée pour protéger sa frontière avec le Gabon. Pour rappel, ce mercredi matin, le Centre gabonais des élections, l'autorité nationale chargée de l'élection, a déclaré que le président sortant Ali Bongo Ondimba avait remporté la présidentielle de samedi avec 64,27 % des voix.

Par ailleurs, Albert Ondo Ossa, le rival de l'opposition, avait dénoncé des "escroqueries" et postulé sa victoire. Peu de temps après l'annonce de la réélection du président sortant Ali Bongo ce mercredi 30 août 2023, les militaires, auteurs du Coup d'État dans le pays, ont déclaré que le régime avait été mis fin. De plus, Elisabeth Borne, la Première ministre française, a promis de surveiller la situation "avec une grande vigilance".