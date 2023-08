Dans le cadre de la crise nigérienne consécutive à un coup d’État, une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) composée du sultan de Sokoto, Muhammadu Sa'ad Abubakar, l’un des chefs religieux les plus influents du nord du Nigeria est attendue au Niger ce mercredi 02 août 2023. La première médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au Niger après le coup d'État sera menée ce mercredi 02 août 2023 par une délégation dont fait partie le sultan de Sokoto (Nigeria), Muhammadu Sa'adu Abubakar et un ancien président Nigérian, le général Abdulsalami Abubaka.

Le rôle de ces missionnaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est de communiquer avec les militaires putschistes pour un retour à l'ordre normal de la vie politique du Niger. En effet, depuis la prise du pouvoir par les militaires putschistes le 26 juillet dernier, la CEDEAO met les bouchées doubles pour que la stabilité politique du Niger soit à nouveau d'actualité. Des mesures autant pacifiques que contraignantes ont été prises par la CEDEAO pour que les militaires rebroussent chemin et que le président Mohamed Bazoum reprenne son fauteuil. Le dimanche dernier, la CEDEAO a imposé des sanctions contre le Niger et a donné un délai de sept jours aux putschistes pour rétablir Mohamed Bazoum. En application de ces sanctions de la CEDEAO, le Bénin a fermé sa plus grande frontière avec le Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) semble être imperturbable face à toutes les menaces. Dans cette situation, le Mali et le Burkina Faso ont témoigné de leur soutien aux Nigériens.