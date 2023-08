Triste nouvelle pour les fans du catch américain. En effet, Terry Funk, légende du célèbre divertissement, est décédé à l'âge de 79 ans. L’information a été donnée par plusieurs de ses compères à la World Wrestling entertainement (WWE), dont son ami Ric Flair. « De toute ma vie » a-t-il déclaré sur la plateforme X (Twitter) hier mercredi 23 août 2023, « je n'ai jamais rencontré un gars qui travaillait plus dur. Terry Funk était un grand lutteur, un artiste, incroyablement intrépide et un grand ami ! Repose en paix mon ami ». Mick Foley, un autre grand nom du catch, s’est montré très attristé par la mort de Terry Funk.

Il s’est produit pendant cinq décennies sur les rings du monde entier

« NOUS VENONS DE PERDRE UNE LÉGENDE », a écrit Foley sur Instagram. « Il n'y en aura jamais un autre comme lui. Que Dieu bénisse Terry, ses amis, sa famille et tous ceux qui l'aimaient. RIP mon cher ami - ce fut un honneur de te connaître » a-t-il ajouté. La cause du décès du catcheur n’a pas été révélée. Notons que Terry Funk est entré dans le monde du catch en 1965. Il s’est fait un nom dans ce milieu et s’est produit pendant cinq décennies sur les rings du monde entier. Par ailleurs, il a pris part à diverses promotions, tout au long de sa carrière, à savoir notamment : la ECW, la WCW et la All Japan Pro Wrestling.

Pour rappel, le décès de Terry Funk intervient plusieurs mois après la mort du catcheur américain, Mike Halac. L’homme, plus connu sous le pseudonyme Mantaur, est décédé à 55 ans. L’information avait été donnée par sa fille Demi sur les réseaux sociaux. Il semblait que Mike Halac soit mort dans son sommeil. Aucune cause spécifique de son décès n'a été évoquée par ses proches. Il s'était d'abord illustré sur la scène de la Catch Wrestling Association sous le nom de Bruiser Mastino avant d'intégrer la World Wrestling Federation, aujourd’hui connue sous le nom de WWE, au début des années 90. Comme un Minotaure, il intimidait ses adversaires par des meuglements et des charges puissantes sur le ring.