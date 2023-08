La scène musicale a été frappée par une nouvelle déchirante alors que Lil Tay, une jeune rappeuse âgée de seulement 14 ans, nous a quittés subitement. Une perte insoutenable pour sa famille, qui fait face à une tragédie encore plus sombre avec le décès récent de son frère. Lil Tay, connue sous son vrai nom, Claire Hope, avait conquis les réseaux sociaux en affichant sa richesse et en se montrant au volant de voitures luxueuses. Cette incroyable montée en notoriété avait débuté alors qu'elle n'avait que neuf ans, avec des vidéos où elle se qualifiait de "plus jeune exhibeuse du siècle".

Dans le jargon, une "exhibeuse" est quelqu'un qui aime se montrer ostensiblement. Originaire de Vancouver, au Canada, la rappeuse se distinguait également par son langage coloré et n'hésitait pas à qualifier ses détracteurs de "haineux fauchés". La triste nouvelle a été annoncée par le biais d'une déclaration de la famille sur le compte Instagram officiel de Lil Tay. On y décrit sa mort comme "soudaine" et "totalement inattendue". Cet événement tragique survient peu de temps après le décès de son frère Jason Tian, âgé de 21 ans, qui aurait contribué à la production de ses vidéos.

Les circonstances entourant les décès des deux frères n'ont pas été révélées. La déclaration explique que les deux décès sont désormais "sous enquête". Les mots ne peuvent exprimer l'ampleur de la perte et de la douleur que ressent la famille. "Cette issue était totalement inattendue, et nous a tous plongés dans le choc. La disparition de son frère ajoute une profondeur encore plus impensable à notre douleur", affirme la déclaration.

En cette période de chagrin immense, la famille demande respectueusement de préserver leur intimité alors qu'ils font face à cette perte accablante. Les circonstances entourant les décès de Claire et de son frère sont toujours sous enquête et font l'objet d'une attention minutieuse de la part des autorités. "Pendant cette période d'immense chagrin, nous demandons gentiment la confidentialité alors que nous pleurons cette perte accablante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l'objet d'une enquête.", précise le message de la famille sur les réseaux sociaux.