Après trois jours de compétition au stade omnisports de Goho à Abomey, les différents collèges publics et privés connaissent déjà leur sort pour le tour suivant dans les différentes disciplines. A l’issue des phases de groupe, 8 équipes sont qualifiées pour les demi-finales au football masculin comme féminin. Retour ici sur les statistiques des différents collèges qualifiés pour le tour suivant.

Football masculin

Le Ceg 4 Comè, après deux victoires en deux sorties 8 buts inscrits contre 1 encaissé, sort leader de la poule A devant le Ceg Sèmè-Kraké et le Ceg Houegbo et qualifié pour les demi-finales. Dans la poule B, le Ceg 2 Azovè a terminé 1er avec un match nul et une victoire écrasante sur le Ceg Tasso de Nikki (8-0) et donc 9 buts marqués contre 1 encaissé, se propulsé en demi-finale. Le Ceg Ste Rita, tenant du titre ayant terminé leader de la poule C en route pour son deuxième sacre consécutif. Les champions en titre font carton plein avec deux victoires en deux sorties, 10 buts marqués contre zéro encaissé. Dans la dernière poule, c’est le Ceg 1 Djougou qui s’est offert le dernier billet du carré d’As. Le représentant de Djougou a emboîté le pas au champion en titre avec deux victoires en deux sorties mais avec 4 buts marqués contre zéro concédé.

Football féminin

Les jeunes filles du Ceg Vakon ont enchaîné hier avec une deuxième victoire en deux sorties et se sont procurer leur billet pour le tour suivant. Leurs statistiques en phase de groupes se résume à deux matchs deux victoires, 4 buts marqués pour 1 encaissé, leader de la poule A. Le Ceg 1 Bassila, a fini à la première place avec un nul et une défaite en deux sorties pour 5 buts marqués et 2 concédés. Les filles de Bassila sont ainsi les qualifiées dans la poule B. Dans la poule C, les jeunes filles du Ceg Ste Rita ont imité les garçons de leur collège pour se propulser en demi-finale. Deux succès en deux matchs, 13 buts marqués contre 1 encaissé.• Dans la Poule D, ce sont les filles du Ceg 1 Bantè qui ont obtenu leur billet pour la phase suivante devant le Ceg1 Natitingou et le Ceg 1 Bèmbèrèkè. Deux victoires en deux matchs, 11 buts marqués pour zéro but concédé.La phase des demi-finales s’ouvre ce vendredi 18 août 2023 au stade omnisports de goho à Abomey.

Voici le programme complet des matchs de cette deuxième étape de la compétition :L’étape des quarts de finale de la 3e édition du championnat national scolaire a été effective ce jeudi 17 août 2023.C’était au stade omnisports d’Abomey entre les 16 collèges qualifiés pour cette étape. Voici les résultats complets des quarts de finale et les équipes qualifiées pour les demi-finales. Ceg Atomey 18-20 Ceg Ifangni• Ceg Athiémé 17-19 Lycée Béhanzin• Ceg Banikanni 25-21 Ceg 2 Kandi Ceg 1 Tanguiéta 33-13 C Ceg 1 BassilaA l’issue des quarts de finale, les 4 collèges qualifiés pour les demi-finales sont entre autres le Ceg Ifangni, Lycée Béhanzin, Ceg Banikanni et le Ceg 1 Tanguiéta.