Sur appel du Comité de solidarité Bénin-Niger et des organisations proches du Parti Communiste du Bénin(PCB), des manifestants se sont mobilisés à la bourse du travail le mercredi 16 août 2023 pour protester contre l’envoi de troupes militaires au Niger. Ils ont aussi demandé le retrait de la CEDEAO et de la France. Après plusieurs mois d’accalmie, la bourse du travail renoue avec les mouvements d’humeur. Mercredi 16 août, il y en a eu un. Cette fois-ci ce n’est pas pour dénoncer des conditions de vie et travail difficiles que l’Etat ou des employeurs infligent aux travailleurs mais pour dénoncer la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) dans la manière dont elle gère la crise née du coup d’Etat du 26 juillet au Niger et l’immixtion trop poussée de la France.

