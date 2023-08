L’ancien président américain Donald Trump continue de faire la Une des médias avec ses problèmes judiciaires. Une nouvelle accusation vient en effet s’ajouter à la liste qu’il affrontait déjà. En effet, la procureure générale de l’État de New York estime que l’ex-patron de la Maison-Blanche a surévalué sa fortune au cours de ces dernières années. Les accusations prennent en compte la période en allant de 2011 à 2022. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une plainte au civil pour fraudes de 2022.

Selon le document transmis à la Cour suprême par la procureure, il est réclamé à l’ancien président républicain ainsi qu’à ses enfants 250 millions de dollars de dommages et intérêts pour fraudes fiscales et financières. De façon plus détaillée, on retient que l’homme politique américain aurait surévalué ou sous-évalué, selon les cas, des actifs dans le but d’obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou pour réduire leurs impôts. Il serait donc attendu au cours des prochains mois devant la Justice de New-York pour répondre de ces faits dont il est accusé.

La procureure précise notamment que pendant plusieurs années, l’homme d’affaire devenu président de la république a procédé à la manipulation de sa fortune. Ceci se serait poursuivi quand il était à la Maison Blanche de 2017 à 2021, « entre 17 % et 39 %, soit entre 812 millions de dollars et 2,2 milliards de dollars ». Rappelons que cette nouvelle affaire survient peu après ce qui a été perçu comme une humiliation pour lui.

Il a en effet été pris en photo comme tout autre pensionnaire d’une prison à Atlanta. Il s’agit de la procédure appelée « mugshot ». Donald Trump devient ainsi le premier président américain à se soumettre à ce traitement. Tout ceci s’inscrit dans le cadre de son inculpation pour tentative de manipulation de la présidentielle de 2020.