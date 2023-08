Le célèbre rappeur américain 50 Cent, de son vrai nom Curtis James Jackson III, ne se sent pas bien traité par ses fans. En effet, dans une vidéo publiée sur sa story Instagram, l’interprète de In da Club s'est montré frustré de ne pas être traité comme le rappeur canadien Drake, à qui les fans jettent des soutien-gorge. Dans les coulisses de l’un de ses spectacles du Final Lap Tour, on le voit plaisanter en demandant à son staff de le traiter comme s’il était Drake. « Quelqu'un m'aide avec mes pieds s'il vous plaît. Ils ne traitent pas Drake de cette façon. Ils ne traitent pas la mère de Drake comme ça » a-t-il dit à l’un des membres de son personnel.

« J'ai besoin de me sentir spécial ici »

« Drake, ils lui jettent des soutiens-gorge. Qu'est-ce que je prends ? Pourriez-vous s'il vous plaît aller me chercher des fans de Drake ? Je ne me sens tout simplement pas bien. J'ai besoin de me sentir spécial ici » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « J'ai besoin qu'ils me traitent comme si j'étais Drake. Drake a des soutiens-gorge tous les soirs ! J'avais l'habitude d'en avoir au début de ma carrière ». Notons que les propos de 50 Cent interviennent après qu’il ait donné son avis sur le nombre d’enfants du rappeur Nick Cannon. Dans une interview accordée au journaliste Brian J. Roberts, au cours du mois de juillet, il avait parlé de « conneries ».

« Si j'avais les 12 enfants de Nick Cannon ou des conneries comme ça, vous pourriez les mettre tous dans une chambre. Tout le monde est là » a-t-il déclaré, tout en soulignant que : « Mais je ne vais pas avoir d'enfants comme ça. Je ne veux pas de la responsabilité de tant de femmes avec lesquelles tu dois faire face émotionnellement, surtout après qu'elles ne se sentent plus comme tes amies ». 50 Cent avait par la suite souligné qu’il ne faisait juste que plaisanter, attribuant ses propos au « vieux 50 Cent ». Selon lui, il est maintenant une « nouvelle » version de lui-même ces derniers temps.