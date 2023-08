À travers un communiqué, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication Rémi Prosper Moretti informe les professionnels des médias qu'il est organisé une opération de distribution des cartes de presse sur toutes l'étendue du territoire national. Laquelle opération se déroulera du mercredi 9 au lundi 14 août 2023 annonce un communiqué de l'institution.

Dans le cadre de l'opération de distribution des cartes de presse lancée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, les candidats éligibles conformément aux décisions 23-008 et 23-009 du 25 mai 2003 sont invités à retirer leur carte de presse du mercredi 9 au lundi 14 août 2023 dans les antennes régionales du lieu d'implantation de leurs organes. Ceux dont les organes sont situés à Cotonou pourront retirer leur carte de presse au 6e étage de l'annexe de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à Guinkomey.

Chaque professionnel des médias devra se munir d'une attestation de travail datant de moins de 3 mois et de son récépissé de dépôt de dossier ou d'une pièce d'identité. ‹‹ La délivrance de la carte de presse étant désormais dynamique, les professionnels des médias non concernés par l'opération en cours et désireux d'obtenir leur carte de presse pourront déposer leurs dossiers tous les jours ouvrés au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et dans les antennes régionales ››, informe le communiqué.